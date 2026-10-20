Klanglicht 2026 zieht nach Eggenberg: Warum heuer vieles anders wird

Das Grazer Lichtkunstfestival Klanglicht schlägt 2026 einen neuen Weg ein: Statt in der Innenstadt findet es auf dem Gelände von Schloss Eggenberg statt. Zudem wird der Eintritt kostenpflichtig.

Von 23. Oktober bis 7. November verwandeln internationale Kunstschaffende das Areal von Schloss Eggenberg in eine Welt aus Licht und Klang. Damit kehrt das Festival an einen Ort zurück, an dem es bereits 2021 Station gemacht hat. Statt eines kurzen Festivalwochenendes sind die Installationen diesmal über zweieinhalb Wochen zu erleben. Hinter der Entscheidung stehen auch finanzielle Gründe: Das Budget der Bühnen Graz als Träger wurde um die Hälfte gekürzt. Gleichzeitig soll das neue Konzept mehr Ruhe ermöglichen und den Gästen ein intensiveres Erlebnis bieten.

Eintritt und Zeitfenster für Besucher

Wer Klanglicht besuchen möchte, benötigt heuer ein Ticket. Erwachsene zahlen im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt 24 Euro. Für Jugendliche gilt der halbe Preis, Kinder bis einschließlich sieben Jahre dürfen kostenlos hinein. Zusätzlich werden Zeitfenster vergeben, die online gebucht werden können. Damit sollen sich die Besucher besser über das Gelände verteilen. Beim Klanglicht 2025 waren laut den Verantwortlichen rund 50.000 Menschen gekommen. Auf dem Schlossareal soll künftig mehr Platz bleiben, um die Kunstwerke in Ruhe wahrnehmen zu können.

14 Installationen laden zum Entdecken ein

Insgesamt sind 14 künstlerische Installationen geplant. Zu den besonderen Attraktionen zählen die „Whispering Mountains“ des Studios Eness: Die aufblasbaren, bergförmigen Objekte werden im Schlosshof aufgestellt und dürfen ausdrücklich berührt werden. Auch im Inneren von Schloss Eggenberg gibt es Kunst zu entdecken. Installationen sind unter anderem in der Kapelle, der Sakristei und im Planetensaal vorgesehen. Im Pavillon soll zudem ein „Floral Forest“ entstehen. Inhaltlich widmet sich Klanglicht heuer dem Thema Zeit. Ob das Festival künftig wieder in die Grazer Innenstadt zurückkehrt, ist derzeit offen.