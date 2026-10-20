Neue Airlines, mehr Urlaubsflüge: Das ändert sich beim Flughafen Graz

Der Flughafen Graz stellt die Weichen für den Sommer: Vier neue Fluggesellschaften sollen das Angebot erweitern und bisherige Verbindungen teilweise ersetzen. Gleichzeitig rechnet der Airport für 2026 mit rund 810.000 Passagieren.

Nach der Reduzierung des Flugangebots von Eurowings hat der Flughafen Graz neue Partner für den Sommerflugplan 2027 gesucht. Nun stehen vier zusätzliche Fluggesellschaften fest: Aegean Airlines, Freebird Airlines, Air Cairo und SkyAlps. Damit sollen zahlreiche Urlaubsziele weiterhin direkt ab Graz erreichbar bleiben. Insgesamt plant der Flughafen für den Sommer mit rund 30 Direktdestinationen.

Neuerungen beim Grazer Flughafen

Besonders für Reisende, die ihren Urlaub von Graz aus starten möchten, gibt es einige Neuerungen. Aegean Airlines fliegt künftig zweimal pro Woche nach Rhodos. Freebird Airlines ergänzt das Angebot nach Heraklion auf Kreta mit einer wöchentlichen Verbindung. Nach Hurghada in Ägypten soll Air Cairo bis zu zweimal pro Woche fliegen. SkyAlps nimmt Olbia auf Sardinien mit zwei wöchentlichen Flügen ins Programm auf. Auch Eurowings bleibt mit mehreren Strecken vertreten: Neben den Verbindungen nach Berlin, Düsseldorf und Hamburg sind im Sommer 2027 auch Flüge nach Palma de Mallorca und Karpathos vorgesehen. Beliebte Ziele wie Antalya, Brač, Calvi, Skiathos und Paros sollen ebenfalls im Flugplan bleiben. Bei den Linienverbindungen sind nach aktuellem Stand keine Änderungen geplant. Damit bleiben unter anderem Frankfurt, München, Zürich, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und London erreichbar. Gespräche über eine Wiederaufnahme der vorübergehend ausgesetzten Flüge nach Istanbul laufen noch.

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Flughafen rechnet mit rund 810.000 Passagieren

Die Luftfahrtbranche steht laut Flughafen vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Als Belastungen nennt die Geschäftsführung unter anderem die stark gestiegenen Kerosinpreise sowie höhere Steuern und Abgaben in Österreich. Trotz des Kostendrucks dürfte die Passagierzahl am Flughafen Graz 2026 nur leicht unter dem Vorjahresniveau liegen. Erwartet werden rund 810.000 Fluggäste. Flughafen-Geschäftsführer Wolfgang Grimus fordert angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen eine Abschaffung oder zumindest eine deutliche Senkung der Flugabgabe.

Winterflugplan startet am 25. Oktober

Noch vor dem Sommerprogramm tritt der Winterflugplan 2026/27 in Kraft. Er beginnt am 25. Oktober und läuft bis Ende März 2027. Im Mittelpunkt stehen Städteverbindungen und große Umsteigeflughäfen. Eurowings fliegt nach Berlin und Hamburg, British Airways verbindet Graz dreimal pro Woche mit London. Lufthansa und Air Dolomiti bieten mehrmals täglich Verbindungen nach Frankfurt und München an. SWISS stockt die Strecke nach Zürich auf sieben Flüge pro Woche auf. Auch Urlaubsdestinationen bleiben erreichbar: SunExpress bietet Direktflüge nach Antalya an, Corendon Airlines fliegt einmal wöchentlich nach Hurghada. Zusätzlich sind einzelne Sonderflüge geplant, darunter eine Verbindung nach Lissabon am 4. Dezember sowie ein Flug nach Madrid im März 2027.

Mehr Fracht und neue Zugverbindungen

Noch vor dem Sommerprogramm tritt der Winterflugplan 2026/27 in Kraft. Er beginnt am 25. Oktober und läuft bis Ende März 2027. Im Mittelpunkt stehen Städteverbindungen und große Umsteigeflughäfen. Eurowings fliegt nach Berlin und Hamburg, British Airways verbindet Graz dreimal pro Woche mit London. Lufthansa und Air Dolomiti bieten mehrmals täglich Verbindungen nach Frankfurt und München an. SWISS stockt die Strecke nach Zürich auf sieben Flüge pro Woche auf. Auch Urlaubsdestinationen bleiben erreichbar: SunExpress bietet Direktflüge nach Antalya an, Corendon Airlines fliegt einmal wöchentlich nach Hurghada. Zusätzlich sind einzelne Sonderflüge geplant, darunter eine Verbindung nach Lissabon am 4. Dezember sowie ein Flug nach Madrid im März 2027.