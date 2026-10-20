Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Graz: Ermittler finden Ursache im Schlafbereich

Nach dem tödlichen Brand in der Grazer Austeingasse steht die vermutliche Ursache fest: Unsachgemäß entsorgte Zigarettenreste dürften das Feuer ausgelöst haben. Eine 51-Jährige kam ums Leben.

Wie bereits berichtet, brach der Brand in der Nacht auf den 20. Oktober in einer Wohnung in der Austeingasse aus. Nachbarn bemerkten das Feuer gegen 3.30 Uhr und verständigten die Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr Graz fand die allein in der Wohnung lebende 51-Jährige leblos vor und brachte sie ins Freie. Die sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben erfolglos. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Weitere Menschen oder Tiere wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Angehörigen der Verstorbenen wurden inzwischen verständigt.

Ermittler gehen von Zigarettenresten aus

Noch am Vormittag untersuchten Brandermittler des Landeskriminalamtes Steiermark gemeinsam mit Tatortbeamten und einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Wohnung. Dabei zeigte sich, dass das Feuer im Bereich des Schlafplatzes nahe einer Couch entstanden sein dürfte. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit seien nicht ordnungsgemäß entsorgte Tabakwarenreste für den Brand verantwortlich, heißt es von der Polizei. Hinweise auf Fremdverschulden oder eine andere mögliche Ursache fanden die Ermittler nicht.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Wie hoch der Sachschaden genau ist, steht noch nicht fest. Nach ersten Einschätzungen dürfte er sich im mittleren fünfstelligen Eurobereich bewegen. Nach dem Einsatz hatte die Berufsfeuerwehr Graz zudem auf die Bedeutung von Rauchwarnmeldern hingewiesen. Diese können im Ernstfall frühzeitig vor Rauchentwicklung warnen und damit wertvolle Zeit verschaffen.