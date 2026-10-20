Arbeiter stürzt bei Dacharbeiten, dann rückt Hubschrauber aus

Bei Arbeiten auf einem Dach im Bezirk Graz-Umgebung ist am Dienstag, dem 20. Oktober, ein 49-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden. Er stürzte aus rund zwei Metern Höhe und wurde ins LKH Graz geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr in Stattegg. Der 49-jährige Kroate aus Graz war gemeinsam mit Kollegen einer Dachdeckerei damit beschäftigt, Schutzgitter am Dachrand zu montieren. Dabei dürfte er den Halt verloren haben und abgerutscht sein. Der Mann verwendete zum Unfallzeitpunkt keine Absturzsicherung. Er fiel zunächst aus etwa zwei Metern Höhe auf eine Wiese und stürzte anschließend über eine angrenzende Böschung.

Schwer verletzt ins UKH Graz geflogen

Seine Arbeitskollegen bemerkten den Unfall, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ ins Unfallkrankenhaus Graz gebracht. Dort wurden schwere Verletzungen festgestellt. Der 49-Jährige musste stationär aufgenommen werden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen laut Polizei derzeit nicht vor. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Arbeitsunfall informiert.