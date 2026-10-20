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/ ©Montage: RK & Streeview
Bild auf 5min.at zeigt einen Sanitäter vor einer Straße.
Auto erfasst Jugendliche aus Leoben auf Grazer Merangasse.
Graz
20/10/2026
Verkehrsunfall

In Grazer Merangasse: Junge Steirerin (16) von Autofront erfasst

In der Grazer Merangasse ist es am Dienstagnachmittag, dem 20. Oktober, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 16-jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und leicht verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Kurz vor 16.30 Uhr war ein 39-jähriger Grazer mit seinem Wagen in Richtung Osten unterwegs. Aufgrund des starken Verkehrs herrschte auf der Merangasse Stop-and-go-Verkehr. Zur selben Zeit wollte die Jugendliche aus dem Bezirk Leoben zwischen den Fahrzeugen die Fahrbahn überqueren und dürfte dabei den herannahenden Wagen übersehen haben. Der Lenker leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die 16-Jährige wurde von der Fahrzeugfront erfasst.

Jugendliche ins Krankenhaus gebracht

Das Rote Kreuz brachte die leicht verletzte Jugendliche in die Kinderklinik des LKH Graz, wo sie ambulant behandelt wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt, am Auto entstand Sachschaden. Die Alkoholkontrollen bei beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ.

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