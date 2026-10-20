Terrorverdacht: Polizeischülerin (27) nach Razzia in Graz entlassen

Die Frau mit afghanischen Wurzeln lebt seit ihrer frühen Kindheit in Österreich und besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft. Ihre Polizeiausbildung absolvierte sie für die Landespolizeidirektion Wien an der Polizeischule in Graz. Laut den bisherigen Vorwürfen soll sie gegenüber anderen Ausbildungsteilnehmerinnen Sympathien für den IS geäußert und versucht haben, diese für die Terrororganisation zu gewinnen. Dabei sollen auch Aufforderungen gefallen sein, sich dem IS anzuschließen oder zum Islam überzutreten. Die Staatsanwaltschaft Graz ließ am Montag eine Hausdurchsuchung durchführen. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ermittelt wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Laut Innenministerium hätten die bislang ausgewerteten Datenträger keine Hinweise geliefert, die den Tatverdacht erhärten.

Verhalten bei Übungen beanstandet

Neben den mutmaßlichen Äußerungen zur Terrororganisation steht auch das Verhalten der Frau während der Ausbildung im Fokus. Nach Angaben des Innenministeriums soll sie bei praktischen Übungen den gemeinsamen Einsatz mit männlichen Kollegen vermieden haben. Zudem soll sie angekündigt haben, bestimmte Bekleidungsvorschriften im Polizeidienst nicht einhalten zu wollen. Die Beschuldigte soll ihre Aussagen teilweise als scherzhafte Äußerungen dargestellt haben. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Polizei beendet Ausbildung

Unabhängig vom laufenden Ermittlungsverfahren wurde die Frau aus der Polizeiausbildung entlassen. Bundespolizeidirektor Michael Takács begründete diesen Schritt mit einem Verhalten, das grundlegenden Prinzipien der Polizei widerspreche, darunter Gleichberechtigung und die Trennung von Religion und beruflicher Tätigkeit. Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) stellte klar, dass es bei derartigen Vorwürfen keinen Spielraum gebe. Aus der FPÖ kam ebenfalls scharfe Kritik an den Vorgängen und den Aufnahme- und Kontrollverfahren bei der Polizei.