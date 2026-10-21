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/ ©Freiwillige Feuerwehr Haselbach
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Haselbach bei einem Einsatz.
In der Ehrenbergstraße geriet am Dienstagvormittag ein Auto in einer Garage in Brand. Der Besitzer brachte den brennenden Pkw noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie.
Eggersdorf bei Graz
21/10/2026
Einsatz

Garagenbrand bei Graz: Besitzer reagierte blitzschnell

Am Dienstagvormittag, dem 20. Oktober 2026, geriet ein Auto in einer Garage in der Ehrenbergstraße in Brand. Der Besitzer reagierte rasch und brachte das brennende Fahrzeug noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)
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Am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Haselbach und Eggersdorf um 10.41 Uhr zu einem Garagenbrand in die Ehrenbergstraße alarmiert. Dort ist ein Wagen in einer Garage in Brand geraten. Als mögliche Ursache werden Schweißarbeiten vermutet. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, reagierte der Besitzer und brachte das brennende Auto aus der Garage. „Der Besitzer reagierte umgehend und konnte den brennenden PKW noch vor unserem Eintreffen aus der Garage entfernen“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Haselbach.

Feuerwehr löschte Auto

Nach dem Eintreffen machten sich die Feuerwehrleute daran, den Fahrzeugbrand zu löschen. Dabei kam ein HD-Rohr zum Einsatz. Anschließend wurde das Auto mit Schaum nachgelöscht. Neben den Feuerwehren Haselbach und Eggersdorf standen auch die Polizei, das Österreichische Rote Kreuz und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Die Feuerwehr Haselbach bedankte sich bei allen beteiligten Einsatzorganisationen für die Zusammenarbeit.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Haselbach bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Haselbach
Die Feuerwehren Haselbach und Eggersdorf wurden zum Brand alarmiert. Das Fahrzeug wurde mit einem HD-Rohr gelöscht und anschließend mit Schaum nachgelöscht.
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