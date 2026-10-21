„Schweden war mein Kindheitstraum“: Ein Jahr zwischen Pippi und Einsamkeit

Schon als Kind war Kerstin Latzka fasziniert von ihren schwedischen Nachbarn. „Ich fand die Sprache so lustig“, erinnert sich die 44-Jährige aus Graz-Umgebung. Pippi Langstrumpf und andere Helden prägten ihre Liebe zu dem skandinavischen Land. Immer wieder reiste sie dorthin, stets mit dem Traum, einmal dort zu leben. „Mir fehlte lange der Mut dazu“, gesteht die gelernte Krankenschwester. Doch schließlich fasste sie den Plan, ein Jahr in einem schwedischen Krankenhaus zu arbeiten.

©Kerstin Latzka „Fika Time“: Die schwedische Tradition der Kaffeepause mochte Kerstin besonders gerne.

Mut zum Aufbruch

Anfang 2025 absolvierte Kerstin einen speziellen Sprachkurs, den sie für die Arbeit in Schweden brauchte. Dann kam die Überraschung: Ihr Kursleiter bot an, ihr Wohnung und Job in einer Klinik mit deutschsprachiger Leitung zu organisieren. Trotz eines flauen Gefühls im Magen beim ersten Gespräch mit ihrer zukünftigen Chefin ließ sich Kerstin nicht abhalten. Nach etlichen Vorbereitungen und Behördenwegen kam am 12. September 2025 der Umzugswagen. „Ich habe alles reingestopft, was möglich war“, lacht sie heute. Tags drauf stieg sie selbst in den Flieger.

Überraschung am Flughafen

Doch davor wartete am Flughafen noch die nächste Überraschung: Kerstins Bruder und ihre Schwägerin flogen spontan mit, um ihr in den ersten Tagen beim Auspacken und Einrichten zu helfen. Erst bei deren Abreise wurde ihr schlagartig bewusst, dass sie nun endgültig auf sich allein gestellt war. „Es flossen viele Tränen, als die beiden in den Bus stiegen“, erinnert sie sich. Die Aufregung des Aufbruchs war vorbei. Ihr neues Leben in Norrtälje, nördlich von Stockholm, hatte begonnen.

„Sonst existierst du in Schweden gar nicht“

Die nächste Hürde folgte prompt: die schwedische Personennummer. „Ohne sie läuft dort gar nichts. Du kannst weder arbeiten noch einen Handyvertrag abschließen. Du brauchst sie für alles, sonst existierst du in Schweden nicht“, erklärt Kerstin. Einen Monat lang musste sie auf ihre schwedische ID warten, ehe ihr Dienst im Krankenhaus beginnen konnte. Die Sprache war anfangs eine Herausforderung, die sie mit einem Mix aus Schwedisch, Deutsch und Englisch meisterte. Hilfreich war das verständnisvolle, internationale Team auf ihrer Station.

©Kerstin Latzka Kerstin lebte ein Jahr in Norrtälje – ca 70 km nördlich von Stockholm.

Einsamer Winter

Die Schweden selbst erlebte Kerstin zwar als freundlich, aber auch schwer zugänglich: „Tiefere Gespräche waren kaum möglich.“ Das machte ihr zu schaffen: Sie war umgeben von Menschen, fühlte sich aber oft einsam. Besonders ab Mitte November nagte diese Einsamkeit an ihr. „Es gab nur mehr zwei Stunden Sonne am Tag“, erzählt sie. Dazu kam ein Winter mit bis zu minus 15 Grad. Und während draußen Dunkelheit herrschte, vermisste Kerstin vor allem ihre Familie: „Geburtstage, Weihnachten und andere Familienfeste haben mir besonders gefehlt.“

„Ich wurde anders behandelt“

Im März 2026 folgte ein Rückschlag. „Ich habe mir die Sehne am Mittelfinger gerissen“, erzählt Kerstin. Nach wochenlangem Krankenstand verschlechterte sich das Verhältnis zur Leitung spürbar. „Ich wurde plötzlich sehr distanziert behandelt“, berichtet sie. Unstimmigkeiten wegen der Fehlzeiten, fremdes Arbeitsrecht und Sprachbarrieren belasteten sie schwer. „Zum Glück hatte ich eine deutschsprachige Freundin in Schweden, die mir sehr geholfen hat.“ Seit 31. August ist Kerstin wieder in Österreich. Trotz des anhaltenden Konflikts zieht sie ein positives Fazit: Ihr Traum wurde wahr, auch wenn die Realität nicht immer leicht war.

„Bin innerlich stärker geworden“

Trotz allem will Kerstin Schweden nicht aufgeben. Nächstes Jahr möchte sie wieder für einige Monate dorthin, diesmal zieht es sie nach Gotland, der Heimat von Pippi Langstrumpfs Villa Kunterbunt. Sie schwärmt: „Gotland ist wie Heimkommen.“ Auch die schwedische „Fika“ ist ihr in positiver Erinnerung geblieben: kurze Pausen, die traditionell mit Kaffee und Zimtschnecken genossen werden. „Diese Tradition fand ich am schönsten.“ Ihre Reise hat ihr gezeigt, dass Träume nicht ohne Hindernisse verlaufen. Doch die Erfahrung hat sich gelohnt: „Ich bin innerlich stärker geworden.“ Sie vertraut heute mehr auf sich und darauf, was ihr Herz sagt.

Lebe deinen Traum

Für alle, die ihren Traum noch vor sich herschieben, hat sie einen Tipp: „Träume brauchen manchmal Zeit. Als ich mich entschieden habe, habe ich es jedem erzählt, damit ich nicht mehr zurück kann.“ Ihre Liste mit allem, was zu organisieren war, hat sie Schritt für Schritt abgearbeitet. „Und wenn man diesen Weg beginnt, trifft man unterwegs immer wieder auf Menschen, die einem unerwartet weiterhelfen können.“