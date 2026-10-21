Sponsoring-Stopp in Graz: GAK, Sturm und 99ers wehren sich gemeinsam

Nach dem angekündigten Sponsoring-Stopp der Holding Graz machen die drei großen Grazer Sportvereine jetzt gemeinsame Sache. Mit konkreten Zahlen zeigen sie, wie viel Geld an die Stadt zurückfließt.

Der angekündigte Sponsoring-Stopp der Holding Graz sorgt bei den drei Grazer Profivereinen GAK 1902, Graz99ers und SK Sturm für Kritik. Ab dem Ende der Saison 2026/27 sollen die bisherigen Sponsorings nicht mehr fortgeführt werden. Hintergrund ist das zweite Maßnahmenpaket der Stadt Graz zur Sanierung des Budgets. Nun haben sich Vertreter der drei Vereine erstmals persönlich getroffen, um über die Auswirkungen auf den Spielbetrieb und das weitere Vorgehen zu sprechen. Dabei wurde beschlossen, gemeinsam an die Öffentlichkeit zu gehen und konkrete Zahlen vorzulegen.

Millionen fließen zurück

Laut der gemeinsamen Erklärung zahlen die drei Vereine jährlich insgesamt 2,8 Millionen Euro an Kommunalsteuer, Stadion- und Eishallenmieten, Energiekosten und ähnlichen Ausgaben. Den Werbewert für die Holding Graz beziffern sie auf 5,3 Millionen Euro pro Jahr. Dem gegenüber stehen Sponsoringzahlungen und Förderungen der Holding Graz beziehungsweise der Stadt Graz in Höhe von insgesamt 905.000 Euro jährlich. Mit diesen Zahlen wollen die Vereine deutlich machen, welchen wirtschaftlichen Beitrag sie aus ihrer Sicht leisten.

Kritik von GAK und 99ers

GAK-Präsident René Ziesler sieht die Zusammenarbeit mit der Holding nicht als klassische Förderung. „Die Zahlen zeigen deutlich, dass es sich bei den Kooperationen der Holding mit den drei Vereinen keineswegs um Förderungen, sondern um äußerst effektive Werbemaßnahmen handelt.“ Er betont außerdem, dass die Vereine ihre Einnahmen wieder investieren und die Nachwuchsarbeit nicht allein durch Elternbeiträge und Förderungen finanzierbar wäre. Auch Graz99ers-Präsident Herbert Jerich übt deutliche Kritik: „Der Stopp des Sponsoring ist in keiner Weise nachvollziehbar.“ Er fordert eine gemeinsame Lösung und macht klar, dass die Entscheidung für ihn noch nicht endgültig sein darf.

Sturm fordert Gespräche

Auch SK-Sturm-Präsident Christian Jauk stellt sich gegen das Vorgehen der Stadt. Er verweist darauf, dass Sturm mehr an die Stadt zahle, als der Verein von ihr erhalte. Gleichzeitig finanziere der Klub seine Nachwuchsarbeit, Frauenteams und die Special Blackies eigenständig. Zudem verweist Jauk auf 500 Arbeitsplätze, die der SK Sturm nach eigenen Angaben sichert. Trotz der angespannten finanziellen Situation der Stadt fordert er direkte Gespräche: „Wir wissen natürlich um die finanzielle Situation der Stadt Graz Bescheid, fordern aber statt Mitteilungen über Medien einen runden Tisch mit allen Beteiligten, an dem die weiteren Schritte sowie mögliche Kompromisslösungen besprochen werden können.“

So geht es weiter

Mit der gemeinsamen Erklärung soll es nicht getan sein. Als nächsten Schritt planen die drei Vereine eine weitere Gesprächsrunde, an der die Präsidenten und Geschäftsführer von GAK, Graz99ers und SK Sturm teilnehmen sollen. Dort wollen sie mögliche weitere Maßnahmen besprechen. Welche Schritte konkret folgen, ist derzeit noch offen. Die Ergebnisse des Treffens sollen anschließend erneut gemeinsam abgestimmt und veröffentlicht werden.