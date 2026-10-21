Österreichs erste Ice-Minigolf-Anlage eröffnet in Graz-Umgebung

Minigolf kennt jeder, doch in Gössendorf bei Graz läuft das Spiel ab 24. Oktober etwas anders. Statt eines Balles rollt ein Puck über Eis. Dahinter steckt eine Idee, die Stefan Novotny vergangenen Winter im Internet entdeckte.

Ein Looping, ein Puck und jede Menge Eis: In Gössendorf bei Graz entsteht eine ungewöhnliche Kombination aus Minigolf und Eishockey. Ab Samstag, dem 24. Oktober, eröffnet dort Österreichs erste Ice-Minigolf-Anlage. Insgesamt 36 Bahnen stehen dafür zur Verfügung. Die Idee stammt allerdings nicht aus Österreich. „Wir haben zufällig sowas Ähnliches vergangenen Winter im Internet gesehen und uns gedacht, das könnte man bei uns auch umsetzen“, erzählt Stefan Novotny gegenüber 5 Minuten. Aus der Entdeckung wurde schließlich ein eigenes Projekt, an dem mehrere Monate gearbeitet wurde.

So wird gespielt

Anders als beim klassischen Minigolf kommt auf den Bahnen kein Ball zum Einsatz, sondern ein Puck. Dieser muss über die Eisfläche und an verschiedenen Hindernissen vorbei gespielt werden. Zwei Kurse mit jeweils 18 Bahnen sind dafür vorgesehen. Darunter befinden sich bekannte Minigolf-Hindernisse wie Loopings, aber auch einige selbst entwickelte Elemente. Die größte Umstellung dürfte aber wohl das Spielverhalten sein, denn ein Puck auf Eis bewegt sich anders als ein Ball auf Beton. Viel Erfahrung braucht man dafür laut Novotny allerdings nicht. „Natürlich ist das Spielverhalten mit Puck auf Eis anders als ein Ball auf Beton, aber mit ein wenig Übung ist man da relativ schnell drin und hat Riesenspaß.“

©Ice Minigolf Graz Zwei Kurse mit je 18 Bahnen: Neben bekannten Hindernissen wie Loopings warten beim Ice-Minigolf auch eigens entwickelte Herausforderungen.

Spielst du gerne Minigolf? Ja, macht richtig Spaß! Ab und zu ganz gerne. Hab ich noch nie ausprobiert. Nein, ist nicht meins. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Monate an Planung

Bis zur Umsetzung dauerte es mehrere Monate. Im Februar haben die Planungen begonnen, etwa einen Monat später starteten dann die Arbeiten. Dass dabei nicht alles reibungslos verlief, deutet Novotny im Gespräch mit 5 Minuten an. Bei einem Projekt, das von Grund auf neu entwickelt wird, gibt es immer wieder Herausforderungen und Momente des Zweifelns. Umgesetzt wurde die Idee schließlich in Gössendorf, wo bereits BattleKart Graz und eine 3D-Schwarzlicht-Minigolfanlage betrieben werden.

Eis auch bei Wärme

Damit das Spiel nicht von den Außentemperaturen abhängig ist, müssen die Bahnen gekühlt werden. Das funktioniert laut Novotny ähnlich wie bei einem Eislaufplatz. Den dafür notwendigen Energieaufwand bezeichnet er als überschaubar. Das Interesse ist aber bereits vorhanden: „Die Leute können sich im ersten Moment wenig vorstellen unter ICE Minigolf, jedoch ist das Interesse und die Nachfrage sehr groß.“

Wie geht es weiter?

Ob das neue Konzept bei den Besuchern tatsächlich ankommt, wird sich erst nach der Eröffnung zeigen. Ein konkretes Besucherziel nennt Novotny nicht. Entscheidend ist für ihn, dass die Menschen die neue Spielform kennenlernen und eine schöne Zeit verbringen. Auch eine Ausweitung auf andere Orte steht vorerst nicht auf dem Plan. Weitere Ice-Minigolf-Anlagen sind derzeit nicht vorgesehen. Damit bleibt Gössendorf zunächst der einzige Standort in Österreich, an dem das Konzept angeboten wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 14:00 Uhr aktualisiert