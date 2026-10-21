Fanmarsch quer durch Graz: Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 22. Oktober, trifft Sturm Graz in der Europa League auf Olympique Marseille. Vor dem Spiel ist ein Fanmarsch der französischen Anhänger geplant. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstagabend empfängt der SK Sturm Graz um 18.45 Uhr Olympique Marseille in der Merkur Arena. Bereits vor dem Anpfiff wollen die französischen Fans gemeinsam durch Graz zum Stadion ziehen. Wie die Polizei mitteilt, ist der genaue Startzeitpunkt des Fanmarsches derzeit noch nicht bekannt.

Fanmarsch durch Graz: Diese Straßen sind betroffen

Der Fanmarsch soll bei der Grazer Oper beginnen und über den Opernring, Burgring und Joanneumring zum Eisernen Tor führen. Von dort geht es über den Jakominiplatz und die Jakoministraße weiter zur Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Anschließend führt die Route über die Evangelimanngasse, Münzgrabenstraße, Ulrich-Lichtenstein-Gasse und Liebenauer Hauptstraße zum Gästefanbusparkplatz beim Stadion. Auf dem Weg werden mehrere Straßen und Kreuzungen überquert.

Auch öffentliche Verkehrsmittel betroffen

Laut Polizei ist entlang der gesamten Strecke mit kurzfristigen Straßensperren und Verzögerungen zu rechnen. Auch Busse und Straßenbahnen können von den Einschränkungen betroffen sein. Verkehrsteilnehmer sollten deshalb am Donnerstagnachmittag mehr Zeit einplanen und den Bereich der Marschroute nach Möglichkeit umfahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 17:33 Uhr aktualisiert