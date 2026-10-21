Armenischer Botschafter zu Besuch in Graz: Das wurde besprochen

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, begrüßte Landeshauptmann Mario Kunasek den armenischen Botschafter Andranik Hovhannisyan zu dessen Antrittsbesuch in der Steiermark. Hovhannisyan vertritt Armenien seit 2024 als Botschafter in Österreich. Bei dem Gespräch in der Grazer Burg ging es vor allem darum, die Beziehungen zwischen beiden Regionen weiter auszubauen.

Zusammenarbeit in mehreren Bereichen

Wie das Land Steiermark mitteilt, sieht Kunasek besonders in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit. Der Landeshauptmann betonte dabei die Bedeutung der Steiermark als Industrie- und Technologiestandort. Ein Beispiel für die bereits bestehenden Verbindungen ist die Kooperation zwischen der Universität Graz und der staatlichen Universität Jerewan. Im Juli 2026 fand in Armeniens Hauptstadt eine gemeinsame Summer School statt. Dabei beschäftigten sich die Teilnehmer unter anderem mit europäischer Integration, Rechtsstaatlichkeit und Konfliktlösung.