„3,20 Euro pro Stunde“: Scharfe Kritik an geplanter Parkgebühr-Erhöhung in Graz

Autofahrer müssen in Graz ab Jänner 2027 vermutlich mit deutlich höheren Parkgebühren rechnen. In der Blauen Zone soll eine Stunde künftig 3,20 Euro kosten. Die FPÖ übt scharfe Kritik an den Plänen der Stadtregierung.

Ab dem 4. Jänner 2027 sollen die Parkgebühren in Graz steigen. Wie aus einer Aussendung der steirischen FPÖ hervorgeht, wird für eine Stunde in der Blauen Zone künftig ein Betrag von 3,20 Euro statt bisher 2,60 Euro vorgesehen. Das entspricht einer Erhöhung um rund 23 Prozent. Auch in der Grünen Zone soll das Parken teurer werden. Hier ist laut Aussendung ein Anstieg von zwei Euro auf 2,40 Euro pro Stunde geplant.

FPÖ befürchtet Nachteile für Betriebe

Der freiheitliche Wirtschaftssprecher Robert Mörth kritisiert die geplante Erhöhung. Seiner Ansicht nach könnten besonders der innerstädtische Handel, die Gastronomie und Dienstleistungsbetriebe darunter leiden. „Wer die Erreichbarkeit der Innenstadt immer weiter verteuert, darf sich nicht wundern, wenn Kunden ausbleiben und die Kaufkraft in andere Regionen abwandert“, erklärt Mörth in der Aussendung.

Stadt erwartet zusätzliche Einnahmen

Laut FPÖ rechnet die Stadt Graz durch die höheren Parkgebühren mit jährlichen Mehreinnahmen von rund 4,5 Millionen Euro. Die Maßnahme soll Teil eines Pakets zur Verbesserung der städtischen Finanzen sein. Mörth fordert die KPÖ-geführte Stadtregierung auf, die Erhöhung zurückzunehmen. Stattdessen spricht er sich für Einsparungen und effizientere Verwaltungsabläufe aus. Eine Stellungnahme der Grazer Stadtregierung zu dieser Kritik liegt in der Aussendung nicht vor.