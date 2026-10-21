Britischer Botschafter verewigte sich im Goldenen Buch

Am 21. Oktober 2026 empfing Bürgermeisterin Elke Kahr den britischen Botschafter Nick Pickard im Grazer Rathaus. Der im September 2026 angetretene Diplomat trug sich bei diesem Besuch in das Goldene Buch der Stadt Graz ein.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die engen Verbindungen zwischen Großbritannien und der Steiermark. Als Beispiele wurden die starke Präsenz des Grazer Unternehmens AVL in Großbritannien sowie die steigende Beliebtheit der Steiermark bei britischen Touristen genannt. Zudem thematisierte Botschafter Nick Pickard den Wunsch der britischen Regierung, die Zusammenarbeit mit Europa in den Bereichen Energie, Klimaschutz und Wirtschaft wieder zu intensivieren.

Bürgermeisterin Kahr berichtete über die positive Entwicklung von Graz, die durch Bevölkerungswachstum und eine zunehmende Vielfalt geprägt ist. Ein wichtiges Anliegen bleibt für sie dabei der Gemeindewohnbau. Ein weiterer Schwerpunkt war die Städtepartnerschaft mit Coventry, die seit 1957 besteht. Zum anstehenden 70-jährigen Jubiläum schlug Bürgermeisterin Kahr einen Austausch von Schulklassen vor. Nick Pickard ist seit 1995 im britischen Staatsdienst und war zuvor unter anderem in Berlin und Brüssel tätig.