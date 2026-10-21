Schwerelosigkeit und Spiegelwelten: Neue Ausstellung im Kunsthaus Graz

Im Kunsthaus Graz dreht sich bei der neuen Ausstellung alles um Raum, Bewegung und Wahrnehmung. Die österreichische Künstlerin Eva Schlegel lädt mit „Falling up“ dazu ein, die eigene Umgebung aus einem neuen Blickwinkel zu sehen.

Künstlerin Eva Schlegel und Kuratorin Katia Huemer (v.l.), im Hintergrund die rotierende Spiegelskulptur "Floating orbit", auf die die Besucher*innen gleich zu Beginn der Ausstellung treffen.

Künstlerin Eva Schlegel und Kuratorin Katia Huemer (v.l.), im Hintergrund die rotierende Spiegelskulptur "Floating orbit", auf die die Besucher*innen gleich zu Beginn der Ausstellung treffen.

Mit der Ausstellung „Falling up“ präsentiert das Kunsthaus Graz Werke der Künstlerin Eva Schlegel. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Menschen Räume wahrFnehmen und wie leicht sich diese Wahrnehmung verändern lässt. Dafür setzt die Künstlerin unter anderem Spiegel, Videos und ungewöhnliche Installationen ein.

Spiegel, Weltall und schwebende Bilder

Gleich zu Beginn erwartet die Besucher eine langsam rotierende Spiegelskulptur. Eine eigens entwickelte, verspiegelte Sitzlandschaft soll außerdem die Grenzen zwischen Kunstwerken, Architektur und Publikum verschwimmen lassen. Besonders außergewöhnlich ist eine Videoinstallation, die ein Fenster des Kunsthauses in den Blick aus einem Raumschiff verwandelt. Wo normalerweise der Grazer Uhrturm zu sehen ist, eröffnet sich eine virtuelle Reise ins Weltall. Auch riesige Rotoren mit bewegten Bildern und eine Installation aus Wetterballons gehören zur Ausstellung.

Veranstaltungsreihe startet am 28. Oktober

Die 1960 in Tirol geborene Eva Schlegel zählt zu den bekannten österreichischen Gegenwartskünstlerinnen. Ihre Arbeiten wurden bereits international gezeigt, unter anderem bei der Biennale in Venedig. Begleitend zur Ausstellung startet am 28. Oktober die Veranstaltungsreihe „Horizons of Perception“. Bis Ende 2027 sollen monatlich Vorträge und Diskussionen stattfinden, bei denen Kunst, Philosophie und Physik aufeinandertreffen.