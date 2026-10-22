Handball trifft Oktoberfest: HSG Graz lädt zur großen „Wiesn“

Handball, Dirndl und Lederhose: Am Freitag, 23. Oktober, wird der Raiffeisen Sportpark in Graz zur „HSG-Wiesn“. Neben einem spannenden Heimspiel gegen Schwaz Handball Tirol wartet auf Fans in Tracht ein besonderes Extra.

Am Freitagabend steht im Grazer Raiffeisen Sportpark nicht nur Handball auf dem Programm. Die HSG Holding Graz lädt zur großen „HSG-Wiesn“ und empfängt dabei die Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Anpfiff in der HLA Meisterliga ist um 19.30 Uhr.

Freigetränk für Fans in Tracht

Passend zum Motto dürfen Dirndl und Lederhose auf den Zuschauerrängen nicht fehlen. Wer in Tracht zum Spiel kommt, erhält beim Ticketkauf einen Gutschein für ein Freigetränk an den Bars der HSG Graz. Sportlich wartet auf die Grazer allerdings eine schwierige Aufgabe. Die Gäste aus Tirol starteten mit vier Siegen in Folge in die Saison. Nach zwei Niederlagen gegen Linz und Bregenz meldeten sie sich zuletzt mit einem deutlichen 39:20-Erfolg gegen Atzgersdorf zurück.

HSG-Trainer erwartet intensive Partie

„Wir erwarten uns eine intensive Partie, bei der wir über 60 Minuten voll da sein müssen, um am Ende die beiden Punkte auch bei uns zu behalten“, erklärt HSG-Trainer Risto Arnaudovski.Wer nicht persönlich im Sportpark dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das Spiel kostenlos im Livestream auf krone.tv zu verfolgen. Bereits am Dienstag, 27. Oktober, steht für die HSG Graz das nächste Heimspiel an. Dann gastiert der SC kelag Ferlach im Raiffeisen Sportpark.