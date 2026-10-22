Mit nur 180 Dollar gestartet: So wurde ein Grazer der „Wurstkönig von Chicago“

Vom Familienbetrieb in Graz-Andritz bis zu den Küchen amerikanischer Stars: Martin Wallner hat sich in den USA einen Namen gemacht. Nun wurde er für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Seine Karriere begann in einer kleinen Fleischerei in Graz-Andritz. Heute beliefert Martin Wallner mit seinen Wurstwaren Spitzenrestaurants und bekannte Sportteams in den USA. Am Mittwoch, dem 21. Oktober, wurde der gebürtige Grazer von der Wirtschaftskammer Steiermark als „Botschafter der steirischen Kulinarik“ ausgezeichnet.

Von Graz in die große weite Welt

Schon als Vierjähriger half Wallner in der Fleischerei seiner Familie mit, die sein Großvater 1929 gegründet hatte. Auf Anraten seines Vaters entschied er sich später für eine Kochlehre bei der Wirtschaftskammer und besuchte die Berufsschule in Bad Gleichenberg. 1986 zog es ihn mit gerade einmal 19 Jahren nach Kansas City. Weitere berufliche Stationen führten ihn unter anderem nach Toronto, New York und Puerto Rico. Ab 1998 arbeitete er in Chicago für Starkoch Wolfgang Puck. Dabei kochte er auch für prominente Persönlichkeiten wie Basketballlegende Michael Jordan und Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa.

Mit 180 Dollar zum Wurstimperium

Weil Wallner in den USA die Wurstwaren seiner Heimat vermisste, begann er, nach alten Familienrezepten selbst Würste herzustellen. Nach dem Scheitern eines ersten Geschäfts wagte er 2006 einen Neuanfang. Mit gerade einmal 180 Dollar kaufte er eine Kühltruhe und gründete sein Unternehmen „Chef Martin Old World Butcher Shop Sausages“. Aus ursprünglich drei Wurstsorten wurden mittlerweile mehr als 30. Heute produziert der Grazer rund 1,5 Millionen Würste jährlich. Zu seinen Kunden zählen neben gehobenen Restaurants auch die NFL-Teams Chicago Bears und New York Giants.

Wirtschaftskammer würdigt Lebenswerk

Für seinen außergewöhnlichen Werdegang erhielt Wallner nun eine Auszeichnung von WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und Gastronomieobmann Klaus Friedl. „Martin Wallner hat aus dem Können, das er in Graz gelernt hat, und dem Mut, seinen eigenen Weg zu gehen, ein beeindruckendes Lebenswerk geschaffen“, betont Herk. Mit der Ehrung möchte die Wirtschaftskammer auch zeigen, welche internationalen Möglichkeiten eine steirische Berufsausbildung eröffnen kann. Die Auszeichnung wurde im neuen Center of Excellence verliehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 08:19 Uhr aktualisiert