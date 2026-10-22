Österreichs beste Nachwuchs-Maurer zeigen am Grazer Hauptplatz ihr Können

Am Grazer Hauptplatz wird gehämmert, gemauert und um den Sieg gekämpft. 24 junge Nachwuchsfachkräfte aus ganz Österreich zeigen beim Bundeswettbewerb der Hochbauer ihr Können. Am Donnerstag fällt die Entscheidung.

Der Grazer Hauptplatz verwandelt sich von 20. bis 22. Oktober in eine riesige Baustelle. Beim Bundeswettbewerb der Hochbauer, früher Maurer, treten die 24 besten Nachwuchsfachkräfte Österreichs gegeneinander an. Darunter befindet sich auch eine junge Frau. In insgesamt 18 Arbeitsstunden müssen die Teilnehmer anspruchsvolle Mauerwerke errichten. Dabei kommt es nicht nur auf das handwerkliche Geschick an, sondern vor allem auf Genauigkeit.

Jeder Millimeter zählt

Eine 13-köpfige Fachjury bewertet die fertigen Werkstücke nach Aussehen und Präzision. Den Vorsitz übernimmt der steirische Lehrlingsexperte Johann Zenz. Für den Sieger gibt es 2.000 Euro Preisgeld und einen fixen Startplatz bei den AustrianSkills in Salzburg. Dort besteht die Chance, sich für internationale Berufswettbewerbe zu qualifizieren. Der zweite Platz erhält 1.200 Euro, der dritte 1.000 Euro. Die feierliche Siegerehrung findet am Donnerstag, 22. Oktober, in der Alten Universität Graz statt.

©Helmut Lunghammer Landesrätin Simone Schmiedtbauer und Bau-Innungsmeister Michael Stvarnik mit der Wettbewerbsskulptur, einem steirischen Panther aus Beton.

Baulehre wird beliebter

Mit dem Wettbewerb soll auch das Interesse junger Menschen an einer Baulehre geweckt werden. In der Steiermark starteten im August 128 Jugendliche eine entsprechende Ausbildung – rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die Bezahlung kann sich sehen lassen: Im ersten Lehrjahr beträgt das Lehrlingseinkommen laut Wirtschaftskammer 1.356 Euro, im vierten bereits rund 3.049 Euro.

Besucher können kostenlos zuschauen

Wer den Nachwuchstalenten bei der Arbeit über die Schulter schauen möchte, hat am Donnerstag noch Gelegenheit dazu. Der Wettbewerb läuft am Grazer Hauptplatz von 7 bis 11.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Ein großer Bildschirm ermöglicht es außerdem, das Geschehen außerhalb des Wettbewerbszelts live mitzuverfolgen.