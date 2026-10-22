Mit Pauken und Trompeten: Hunderte protestieren vor Grazer Landhaus

Laut SPÖ haben rund 350 Menschen vor dem Grazer Landhaus gegen geplante Kürzungen bei Musikschulen und Sportvereinen protestiert. Die Sozialdemokraten fordern, die Einsparungen bei den Musikschulen vollständig zurückzunehmen.

Mit Instrumenten und lautstarkem Protest machten am Donnerstag, 22. Oktober, zahlreiche Menschen vor dem Grazer Landhaus auf ihren Unmut aufmerksam.

Mit Instrumenten und lautstarkem Protest machten am Donnerstag, 22. Oktober, zahlreiche Menschen vor dem Grazer Landhaus auf ihren Unmut aufmerksam.

Mit Instrumenten und lautstarkem Protest machten am Donnerstag, 22. Oktober, zahlreiche Menschen vor dem Grazer Landhaus auf ihren Unmut aufmerksam. Anlass waren die Kürzungen der steirischen Landesregierung bei Musikschulen und Sportvereinen. Nach Angaben der SPÖ Steiermark beteiligten sich rund 350 Personen an der Kundgebung, die vor der Sitzung des Landtags stattfand.

SPÖ fordert Rücknahme der Kürzungen

Besonders im Mittelpunkt stehen die geplanten Einsparungen von 3,3 Millionen Euro bei den steirischen Musikschulen. SPÖ-Landesvorsitzender Max Lercher fordert, diese vollständig zurückzunehmen. „Alles andere als eine völlige Rücknahme der 3,3 Millionen Euro Kürzung bei den Musikschulen ist inakzeptabel“, erklärt Lercher. Außerdem verlangt er ein langfristiges Konzept für die Musikschulen, das gemeinsam mit allen Betroffenen erarbeitet werden soll.

© SPÖ STEIERMARK Lercher fordert Rücknahme der 3,3 Millionen Euro-Kürzung bei Musikschulen.

Mehr als 11.000 Unterschriften gesammelt

Der Protest ist nicht die erste Aktion gegen die Einsparungen. Laut SPÖ wurden bereits mehr als 11.000 Unterschriften für eine entsprechende Petition gesammelt. Eine Gesprächsrunde mit dem zuständigen Landesrat am Mittwoch brachte aus Sicht der Sozialdemokraten nicht das gewünschte Ergebnis. Nun will die SPÖ das Thema auch im steirischen Landtag aufgreifen. Dazu wurde eine Dringliche Anfrage an den zuständigen Landesrat angekündigt. Lercher kritisiert, dass die Einsparungen zulasten der Städte, Gemeinden und Familien gehen würden. Die Forderung der SPÖ bleibt daher klar: Die Kürzungen bei den Musikschulen sollen vollständig zurückgenommen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 09:00 Uhr aktualisiert