Bus ohne Fahrer und Fahrplan: TU Graz entwickelt Mobilität der Zukunft

Ein Bus, der selbstständig fährt und genau dann kommt, wenn man ihn braucht: Forschende der TU Graz haben einen autonomen Shuttleservice entwickelt. In China wird die Technologie bereits im Straßenverkehr getestet.

Ein öffentlicher Bus, der rund um die Uhr verfügbar ist, keinen Fahrer benötigt und sich flexibel an die Wünsche seiner Fahrgäste anpasst: Was nach Zukunftsmusik klingt, könnte künftig den öffentlichen Verkehr verändern. Forschende der TU Graz haben gemeinsam mit chinesischen Partnern einen entsprechenden Mobilitätsdienst entwickelt. Im Mittelpunkt steht ein elektrisch betriebener Shuttlebus, der Platz für bis zu 15 Personen bietet. Anders als herkömmliche Linienbusse fährt er nicht nach einem festen Fahrplan, sondern kann bei Bedarf angefordert werden.

Kameras und Sensoren sorgen für Sicherheit

Damit der Bus selbstständig und sicher unterwegs sein kann, nutzt er Kameras, Radar- und Lasersensoren. Zusätzlich ist er über das 5G-Netz mit einer intelligenten Straßeninfrastruktur verbunden. So kann das Fahrzeug beispielsweise auch Fußgänger oder Radfahrer erkennen, die sich außerhalb seines direkten Sichtfeldes befinden. Sollte die Netzwerkverbindung ausfallen, bringt sich der Bus kontrolliert zum Stillstand. Bevor die Technologie auf die Straße kam, wurde sie mithilfe von Millionen simulierten Fahrkilometern auf unterschiedliche Verkehrssituationen vorbereitet.

Testfahrten in China laufen bereits

Auf einer Teststrecke im öffentlichen Straßenverkehr in China ist bereits ein Shuttlebus unterwegs. Auch in Österreich sollen künftig entsprechende Testfahrzeuge zum Einsatz kommen. Wann und wo diese fahren werden, steht laut Aussendung noch nicht fest.

Weniger Autos auf den Straßen

Mit dem Projekt will die TU Graz eine umweltfreundliche Alternative zum eigenen Auto schaffen. „Mit unserem Projekt wollen wir dazu beitragen, dass es den Menschen leichter fällt, auf ihre Individualfahrten zu verzichten“, erklärt Projektleiterin Cornelia Lex vom Institut für Fahrzeugtechnik der TU Graz. Ein weiterer Vorteil: Die Fahrtrouten und Ladezeiten werden automatisch optimiert, damit Fahrgäste möglichst kurz warten müssen und die Fahrzeuge gut ausgelastet sind. An dem Forschungsprojekt waren neben der TU Graz auch die chinesischen Partner Tongji University, Wenzhou University und Seisys beteiligt. Gefördert wurde es von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).