Traditionelles Festessen: Graz würdigt Menschen, die die Stadt geprägt haben

Rund 100 Gäste kamen am Mittwoch im Congress Graz zusammen. Anlässlich des Nationalfeiertags lud die Stadt zu einem festlichen Mittagessen ein, um Menschen zu würdigen, die Graz über viele Jahre geprägt haben.

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, stand im Congress Graz alles im Zeichen der Wertschätzung. Die Stadt Graz lud anlässlich des bevorstehenden österreichischen Nationalfeiertags zum traditionellen Mittagessen für verdiente Persönlichkeiten. Rund 100 Gäste folgten der Einladung. Neben Bürgermeisterin Elke Kahr und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner war auch die gesamte Grazer Stadtregierung vertreten.

Bürgermeisterin dankt für Engagement

Mit dem Festessen möchte die Stadt Menschen würdigen, die sich über viele Jahre in Bereichen wie Kunst, Kultur, Wissenschaft, Bildung und Gesellschaft engagiert haben. „Heute stehen die Menschen im Zentrum, die für unsere Stadt immens wichtig sind“, betonte Bürgermeisterin Elke Kahr bei ihrer Begrüßung. Dabei hob sie auch die Bedeutung von Frieden, Menschenrechten und gesellschaftlichem Zusammenhalt hervor.

Bekannte Grazer Persönlichkeiten im Mittelpunkt

Durch die Veranstaltung führte Moderatorin Simone Koren-Wallis. In persönlichen Gesprächen wurden die Lebensgeschichten und Leistungen einzelner Gäste vorgestellt. Zu ihnen zählte Irmi Horn, die als Schauspielerin, Autorin, Regisseurin und Kulturvermittlerin das kulturelle Leben in Graz mitgestaltet hat. Gemeinsam mit ihrem Ehemann gründete sie den kunstGarten Graz. 2024 wurde sie zur Bürgerin der Stadt Graz ernannt. Auch Berndt Luef, ein bekannter Musiker und Komponist der Grazer Jazzszene, stand im Mittelpunkt. Er wurde bereits 2023 für seine Verdienste zum Bürger der Stadt Graz ernannt.

Zeit für Erinnerungen und Gespräche

Neben dem offiziellen Programm bot das gemeinsame Mittagessen Gelegenheit, Erinnerungen auszutauschen und persönliche Kontakte zu pflegen. Mit der traditionellen Veranstaltung bedankte sich die Stadt bei jenen Menschen, die Graz mit ihrem langjährigen Einsatz mitgestaltet haben.