Starker Wind am Schöckl: Seilbahnbetrieb vorerst eingestellt

Wer am Donnerstag mit der Seilbahn auf den Schöckl fahren möchte, muss umplanen. Starke Windböen mit bis zu 70 km/h machen den Betrieb derzeit unmöglich. Wann die Seilbahn wieder fährt, ist noch offen.

Am Donnerstag, dem 22. Oktober, sorgt kräftiger Wind auf dem Grazer Hausberg für Einschränkungen. Wie die Holding Graz und die Betreiber des Schöckls mitteilen, musste der Betrieb der Schöckl-Seilbahn vorerst eingestellt werden.

Windspitzen erreichen 70 km/h

Grund für die Sperre sind starke Windböen, die am Schöckl Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erreichen. Unter diesen Bedingungen ist ein sicherer Seilbahnbetrieb derzeit nicht möglich. Besucherinnen und Besucher, die einen Ausflug auf den Grazer Hausberg geplant haben, können die Seilbahn somit vorerst nicht nutzen.

Wann fährt die Seilbahn wieder?

Wie lange die Unterbrechung dauert, ist aktuell noch unklar. Entscheidend ist, wie sich die Windsituation in den kommenden Stunden entwickelt. Die Schöckl-Betreiber kündigen an, umgehend zu informieren, sobald sich die Windverhältnisse verbessern und eine Wiederaufnahme des Seilbahnbetriebs möglich ist.