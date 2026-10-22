Gefährlicher Crash gibt Rätsel auf: Polizei sucht jetzt Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall in Kumberg im Bezirk Graz-Umgebung wurde ein 62-jähriger Rennradfahrer verletzt. Da sich die beiden Beteiligten nicht an den Unfallhergang erinnern können, bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeugen.

Personen, die den Unfall am 14. Oktober gegen 8.20 Uhr im Bereich der Kreuzung B72/L364 in Kumberg gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Personen, die den Unfall am 14. Oktober gegen 8.20 Uhr im Bereich der Kreuzung B72/L364 in Kumberg gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, kam es am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, gegen 8.20 Uhr auf der B72 in Kumberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer.

77-Jährige dürfte Rennradfahrer übersehen haben

Eine 77-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung war auf der B72 in Richtung Eggersdorf unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle wollte sie nach links auf die L364 abbiegen. Dabei dürfte sie einen 62-jährigen Rennradfahrer, der vom Faßlberg kommend auf der B72 unterwegs war, übersehen haben. Es kam zur Kollision. Beide Unfallbeteiligten waren nach dem Zusammenstoß ansprechbar, standen jedoch unter Schock. Der Rennradfahrer wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz gebracht. Dort stellten die Ärzte leichte Verletzungen fest.

Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Da sich weder die Autofahrerin noch der Rennradfahrer an den genauen Unfallhergang erinnern können, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte laut Polizei reger Verkehr. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass andere Verkehrsteilnehmer den Zusammenstoß beobachtet haben könnten. Personen, die den Unfall am 14. Oktober gegen 8.20 Uhr im Bereich der Kreuzung B72/L364 in Kumberg gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.