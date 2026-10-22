Unfall in Graz: Kollision auf Kärntner Straße fordert Verletzte (32)

Am Donnerstagmorgen kam es in Graz-Wetzelsdorf zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Radfahrerin. Die 32-Jährige wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 7.05 Uhr war eine 46-jährige Grazerin am Donnerstag mit ihrem Wagen auf der Kärntner Straße unterwegs. Sie wollte nach rechts in die Wetzelsdorfer Straße einbiegen. Dabei dürfte sie eine 32-jährige Radfahrerin übersehen haben, die auf dem Geh- und Radweg der Kärntner Straße fuhr und die Radfahrerüberfahrt geradeaus überqueren wollte. In weiterer Folge kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Fahrrad. Die 32-jährige Grazerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie ins UKH Graz eingeliefert.