Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Streetview
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man den Grazer Army-Shop.
Neuer Betreiber übernimmt bekannten Army-Shop in der Grazer Schönaugasse.
Graz
22/10/2026
Army Shop

Nach tragischem Todesfall: Grazer Traditionsgeschäft sperrt wieder auf

Fünf Monate lang war der US Army Shop in der Grazer Schönaugasse geschlossen. Nun hat das Geschäft einen neuen Betreiber und ist wieder für Kunden geöffnet.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Fünf Monate lang war der Army-Shop in der Schönaugasse 10 geschlossen. Nachdem der langjährige Betreiber verstorben war, blieb zunächst offen, wie es mit dem traditionsreichen Geschäft weitergehen würde. Nun ist eine Nachfolge gefunden: Manfred Kienzer hat den Shop übernommen und wieder geöffnet.

Grazer Institution bleibt erhalten

Über Jahrzehnte hinweg hat sich der Army-Shop zu einer festen Größe in der Grazer Geschäftswelt entwickelt. Generationen von Kunden entdeckten hier Ausrüstung, Bekleidung und besondere Fundstücke. Auch eine treue Stammkundschaft, die weit über Graz hinausreicht, verbindet mit dem Geschäft viele Erinnerungen. Nach dem Tod des bisherigen Betreibers war die Zukunft des Ladens ungewiss. Nun soll die lange Geschichte des Geschäfts weitergehen. Kienzer möchte das Erbe des Vorgängers fortführen und den Army-Shop als Teil der Grazer Tradition erhalten.

Öffnungszeiten

  • Dienstag bis Freitag: 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr
  • Samstag: 10 bis 15 Uhr

Montags und sonntags ist der Shop geschlossen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at