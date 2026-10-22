Nach tragischem Todesfall: Grazer Traditionsgeschäft sperrt wieder auf

Fünf Monate lang war der US Army Shop in der Grazer Schönaugasse geschlossen. Nun hat das Geschäft einen neuen Betreiber und ist wieder für Kunden geöffnet.

Fünf Monate lang war der Army-Shop in der Schönaugasse 10 geschlossen. Nachdem der langjährige Betreiber verstorben war, blieb zunächst offen, wie es mit dem traditionsreichen Geschäft weitergehen würde. Nun ist eine Nachfolge gefunden: Manfred Kienzer hat den Shop übernommen und wieder geöffnet.

Grazer Institution bleibt erhalten

Über Jahrzehnte hinweg hat sich der Army-Shop zu einer festen Größe in der Grazer Geschäftswelt entwickelt. Generationen von Kunden entdeckten hier Ausrüstung, Bekleidung und besondere Fundstücke. Auch eine treue Stammkundschaft, die weit über Graz hinausreicht, verbindet mit dem Geschäft viele Erinnerungen. Nach dem Tod des bisherigen Betreibers war die Zukunft des Ladens ungewiss. Nun soll die lange Geschichte des Geschäfts weitergehen. Kienzer möchte das Erbe des Vorgängers fortführen und den Army-Shop als Teil der Grazer Tradition erhalten.