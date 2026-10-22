Kahr kritisiert Landesregierung: „Altstadt darf nicht geopfert werden“

Das Land will die Leerstandsabgabe abschaffen und den Schutz der Grazer Altstadt neu regeln. Bürgermeisterin Elke Kahr kritisiert die Pläne scharf und warnt vor Folgen für leistbaren Wohnraum und das UNESCO-Weltkulturerbe.

Die von Landeshauptmann Mario Kunasek beim Deregulierungsgipfel vorgestellten Pläne stoßen in Graz auf Widerstand. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sieht sowohl bei der geplanten Abschaffung der Leerstandsabgabe als auch bei den Änderungen am Grazer Altstadtschutz Anlass zur Sorge. Sie fordert die Landesregierung auf, die Vorhaben zu überdenken.

Kahr warnt vor Folgen für den Altstadtschutz

Besonders kritisch sieht Kahr die geplante Neuausrichtung der Altstadtsachverständigenkommission (ASVK). Diese soll von acht auf sechs Mitglieder verkleinert werden. Gleichzeitig würde die Vertretung der Stadt Graz auf eine Person reduziert. Auch bei der Begutachtung von Bauprojekten sind Änderungen vorgesehen: Künftig sollen vor allem externe Einzelgutachter zum Einsatz kommen, die von den jeweiligen Bauwerbern bezahlt werden. Die unabhängige Kommission soll nur noch in Ausnahmefällen beigezogen werden. Kahr warnt davor, damit den Schutz der Grazer Altstadt zu schwächen. Diese ist seit 1999 UNESCO-Weltkulturerbe. „Die Altstadt verdient den bestmöglichen Schutz und darf nicht kurzfristigen Renditeinteressen geopfert werden“, betont die Bürgermeisterin. Sie befürchtet negative Folgen für das Stadtbild sowie für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung von Graz.

„Wichtiger Baustein“ für leistbaren Wohnraum

Auch die geplante Abschaffung der Leerstandsabgabe stößt bei Kahr auf Kritik. Die Abgabe sei zwar nicht das einzige Instrument, um leistbaren Wohnraum zu sichern, aber ein nicht zu vernachlässigender Baustein. Die Bürgermeisterin wirft der Landespolitik vor, sich bei der Entscheidung zu stark an den Interessen eines Teils der Immobilienbranche zu orientieren. Während Graz mit Maßnahmen wie dem Grünflächenfaktor, dem Stadtentwicklungskonzept und einer verbesserten Baumschutzverordnung Grenzen gegen ungebremsten Baudruck setzen wolle, gehe das Land aus ihrer Sicht in die entgegengesetzte Richtung.

Bürgermeisterin fordert Dialog mit dem Land

Kahr appelliert an die Landesregierung, die geplanten Änderungen beim Altstadtschutz zu stoppen, die Unabhängigkeit der ASVK zu erhalten und in einen ernsthaften Dialog mit der Stadt Graz zu treten. Das historische Erbe und leistbarer Wohnraum dürften nicht kurzfristigen Interessen geopfert werden, so ihre Position.