„Wie ein Phönix aus der Asche“: LoftCube kehrt aufs Hotel-Dach zurück

Nach dem verheerenden Brand im November 2025 bekommt das Hotel Daniel in Graz sein markantes Dachzimmer zurück. Am Mittwoch wurde das neue LoftCube auf das Dach gehoben. Künftig soll es nicht nur Gästen zur Verfügung stehen.

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich am Mittwoch, dem 21. Oktober, beim Hotel Daniel am Grazer Hauptbahnhof. Ein Kran hob das neue LoftCube in einer spektakulären Aktion auf das Dach des Hauses. Damit hat das markante Zimmer seinen ursprünglichen Platz in rund 24 Metern Höhe zurück. Bereits mehrere Wochen lang war das neue LoftCube direkt vor dem Hotel am Boden vormontiert worden. Nun wurde die Konstruktion als Ganzes nach oben gehoben. Äußerlich orientiert sich das neue Zimmer am Vorgänger. Auf 44 Quadratmetern sorgen Glasfassaden weiterhin für einen Rundumblick über Graz.

Nach Brand bei Hotel Daniel: LoftCube kehrt zurück

Das ursprüngliche LoftCube war 2014 eröffnet worden und galt als besonderes Highlight des Hotels. Im November 2025 wurde es bei einem Brand zerstört. Ausgelöst wurde das Feuer durch eine defekte Fußbodenheizung. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Gäste im LoftCube, verletzt wurde niemand. Schon kurz nach dem Feuer hatte Hotelier Florian Weitzer angekündigt, das außergewöhnliche Zimmer wieder aufzubauen. Nun ist die Rückkehr gelungen. „Die Rückkehr des LoftCube hat für uns fast etwas von einem Phönix aus der Asche“, sagt Weitzer. Er sei stolz, dass das Zimmer innerhalb eines Jahres wieder auf dem Dach stehe, und dankbar, dass beim Brand niemand verletzt wurde.

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Künftig auch für Seminare und Veranstaltungen

Nicht nur das Äußere des neuen LoftCube erinnert an den Vorgänger. Auch künftig soll es als exklusives Hotelzimmer buchbar sein. Neu ist die geplante zusätzliche Nutzung: Unter dem Namen „SKY“ soll der Raum künftig auch für Seminare und besondere Formate zur Verfügung stehen. Dazu gehört eine große Dachterrasse. Für die Verpflegung soll das neue Restaurant im Hotel sorgen: Das „Grazie Roma“ bringt italienische Küche und Dolce Vita ins Angebot. Das Interieur des LoftCube wird in den kommenden Wochen fertig gestaltet. Ab Mitte November sollen Gäste das Zimmer wieder buchen können. Im November ist außerdem ein „Come & See“ geplant, bei dem das fertig eingerichtete LoftCube vorgestellt werden soll.