Ältere Frau saß in Grazer Supermarkt blutend am Boden: „Die Leute gingen an ihr vorbei“

Eine ältere Frau mit blutendem Gesicht sitzt hilflos am Boden, während andere Kunden vorbeigehen sollen. Ein Grazer schildert auf Facebook ein Erlebnis in einem Spar-Markt und stellt dabei eine Frage, die ihn nicht mehr loslässt.

Was ist los mit uns?“ Der Grazer zeigt schockiert über das Wegschauen der Menschen.

Was ist los mit uns?“ Der Grazer zeigt schockiert über das Wegschauen der Menschen.

„Was ist los mit uns?“ Mit diesen Worten beginnt ein Grazer seinen Facebook-Beitrag, den er am Montag veröffentlichte. Darin berichtet er von einer Begegnung in einem Spar-Lebensmittelgeschäft in Graz, die ihn schockiert zurückließ. Beim Betreten des Geschäfts fiel ihm eine ältere Frau auf, die auf ihn hilflos wirkte. Als er sie von vorne sah, bemerkte er, dass sie im Gesicht verletzt war und blutete. Zunächst überlegte er, an der Kasse auf die Frau zu warten und ihren Einkauf zu bezahlen. Er hatte den Eindruck, dass sie möglicherweise nicht genug Geld dabeihaben könnte, um die benötigten Lebensmittel zu bezahlen.

„Die Leute gingen an ihr vorbei“

Als er länger an der Kasse gewartet hatte, beschloss er, nach der Frau zu suchen. Dabei fand er sie am Boden sitzend. „Als ich sie fand, saß sie hilflos am Boden und die Leute gingen an ihr vorbei als hätten sie sie nicht gesehen“, schreibt der Grazer in seinem Posting. Er half der Frau wieder auf die Beine. Sie wirkte auf ihn verwirrt, ihr Einkaufswagen war bis obenhin gefüllt. Zugleich betont der Mann, dass es sich dabei um seine persönliche Wahrnehmung handelt und er keine Feststellungen über den Zustand der Frau treffen kann. Anschließend bat er das Personal des Spar-Marktes, sich um die Frau zu kümmern und bei Bedarf wegen ihrer Gesichtsverletzungen die Rettung zu verständigen.

„Ist Wegschauen das neue Nicht-Hinsehen?“

Vor allem die Reaktion der anderen Menschen beschäftigt den Grazer. „Ich war vom Wegschauen der Leute so schockiert“, schreibt er. Daraus ergibt sich für ihn eine grundsätzliche Frage: „Ist Wegschauen das neue Nicht-Hinsehen, weil man sich für solche Menschen schämt?“

Ganz ehrlich: Hättest du der Frau geholfen? Natürlich! Ich hätte die Situation eine Zeit beobachtet und wenn ihr niemand geholfen hätte, dann schon Ich hätte mich darauf verlassen, dass ihr jemand anderes hilft Nein, wäre weitergegangen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 18:25 Uhr aktualisiert