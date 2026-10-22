Riesenjubel in Graz: Sturm bezwingt Marseille in der Europa League

Der SK Sturm Graz hat in der Europa League einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Die Grazer setzten sich am Donnerstagabend in Liebenau mit 1:0 gegen Olympique Marseille durch. Das Goldtor erzielte Mohamed Diakite bereits in der 13.

Am Donnerstag traf Sturm Graz in der Europa League auf Olympique Marseille im Liebenauer Stadion. Den Anpfiff gab es um 18.45 Uhr. Die Grazer starteten engagiert in die Partie und störten den französischen Gegner früh im Spielaufbau. In der 13. Minute profitierte Sturm von einem Fehler der Gäste: Weinhandl eroberte den Ball und leitete sofort auf Diakite weiter. Der Ivorer blieb vor dem Tor eiskalt und brachte die Grazer mit seinem bereits siebenten Treffer im fünften Spiel mit 1:0 in Führung. Sturm blieb auch danach gefährlich und hätte den Vorsprung ausbauen können. In der 31. Minute scheiterte der junge Jacob Peter Hödl nach einem starken Angriff an Marseille-Torhüter de Lange. Wenig später verfehlte Matoshi das Tor. In der 39. Minute hatte Seidl das 2:0 auf dem Fuß, doch sein Lupfer landete an der Latte. Kurz darauf hatten auch die Gäste Pech: Abdallah traf in der 40. Minute die Stange.

©5 Minuten | Die Fans fieberten dem spannenden Match entgegen.

Marseille macht nach der Pause Druck

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Olympique Marseille deutlich aktiver. Die Franzosen hatten mehr Ballbesitz und drängten Sturm zunehmend in die eigene Hälfte. Trainer Fabio Ingolitsch reagierte unter anderem mit der Einwechslung von Beganovic zur Pause. In der 61. Minute kam dieser zu einem ersten Abschluss, scheiterte aber am gegnerischen Schlussmann. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend. Marseille erhöhte den Druck und schnürte die Grazer zeitweise im eigenen Strafraum ein. Sturm verteidigte jedoch konzentriert und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Nach drei Minuten Nachspielzeit war Schluss: Die Grazer feierten einen 1:0-Erfolg gegen Olympique Marseille.

©5 Minuten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 20:54 Uhr aktualisiert