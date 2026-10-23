Grazer Karlau: Häftling schneidet Beamten mit Glasscherbe in Hals

Ein 33-jähriger Häftling soll in der Grazer Karlau einen Justizwachebeamten mit einer präparierten Glasscherbe attackiert haben. Der Beamte erlitt eine Verletzung am Hals.

Ein Ruf über die Sprechanlage, wenig später ein Angriff mit einer Glasscherbe: In der Justizanstalt Graz-Karlau ist es am Donnerstagnachmittag zu einem gewaltsamen Zwischenfall gekommen. Ein 33-jähriger Häftling soll einen gleichaltrigen Justizwachebeamten in seiner Zelle attackiert haben. Obwohl der Beamte eine Stichschutzweste trug, wurde er am Hals verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Häftling rief Beamten in seine Zelle

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.10 Uhr in der Justizanstalt Karlau im Grazer Bezirk Gries. Laut Polizei hatte ein 33-jähriger Insasse, der dort im Maßnahmenvollzug untergebracht ist, über die Sprechanlage einen Justizwachebeamten zu sich gerufen. Der ebenfalls 33-jährige Beamte begab sich daraufhin in die Zelle. Kurz danach soll der Häftling mit einer Glasscherbe auf ihn losgegangen sein.

Glasscherbe offenbar eigens präpariert

Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, war die Glasscherbe offenbar für den Angriff vorbereitet worden. Der scharfe Gegenstand war mit einem Gummizug versehen, der als Griffschutz diente. Trotz seiner Stichschutzweste konnte der Justizwachebeamte nicht verhindern, dass er am Hals verletzt wurde. Er erlitt eine Schnittverletzung, die von der Polizei als mittelgradig bis schwer eingestuft wird. Der 33-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Landeskriminalamt Steiermark hat den Fall übernommen.