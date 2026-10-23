„Herr Gemeinderätin“: Schwentner kontert FPÖ-Mann im Grazer Gemeinderat

FPÖ-Gemeinderat Roland Zistler sprach Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) mit der männlichen Amtsbezeichnung an. Die ließ das nicht unkommentiert stehen und hatte wenig später eine Antwort parat, die im Sitzungssaal für Lacher sorgte.

FPÖ-Gemeinderat Roland Zistler sprach Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) mit der männlichen Amtsbezeichnung an. Die ließ das nicht unkommentiert stehen und hatte wenig später eine Antwort parat, die im Sitzungssaal für Lacher sorgte.

Ein fehlender Gehsteig, zwei ungewöhnliche Anreden und ein Wortgefecht über die deutsche Sprache: Im Grazer Gemeinderat ging es bei einer Anfrage plötzlich um etwas ganz anderes als die Verkehrssicherheit. FPÖ-Gemeinderat Roland Zistler sprach Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) mit der männlichen Amtsbezeichnung an. Die ließ das nicht unkommentiert stehen und hatte wenig später eine Antwort parat, die im Sitzungssaal für Lacher sorgte.

©Stadt Graz/ Foto Fischer FPÖ-Gemeinderat Roland Zistler wurde vor fast genau einem Monat angelobt.

Aus einer Gehsteigfrage wird eine Sprachdebatte

Dabei hatte Zistlers Anfrage einen ganz konkreten Hintergrund. Er wollte von der Vizebürgermeisterin wissen, wann eine bestehende Gehsteiglücke am Sternäckerweg endlich geschlossen wird. Doch schon bei der Anrede nahm das Gespräch eine andere Richtung. Zistler begann seine Frage mit den Worten: „Sehr geehrte Frau Bürgermeister-Stellvertreter“. Schwentner beantwortete zunächst die eigentliche Anfrage. Das Gehsteigprojekt beschäftigt die Stadt demnach bereits seit 2009. Noch heuer soll es bei der zuständigen Straßenbehörde eingereicht werden. Anschließend kam sie auf die Anrede zurück: „Sie können mich auch Bürgermeisterin-Stellvertreterin nennen.“

FPÖ-Politiker reagiert verärgert

Diese Bemerkung wollte Zistler nicht auf sich sitzen lassen. Er verteidigte seine Wortwahl und machte deutlich, dass er sich keine sprachlichen Vorgaben machen lassen wolle. „Es wird mir niemand vorschreiben, wie ich meine Muttersprache zu verwenden habe“, erklärte der FPÖ-Gemeinderat. Auch das generische Maskulinum brachte er ins Spiel. „Nur weil Ihnen das generische Maskulinum fremd ist, heißt das nicht, dass ich das so machen muss“, argumentierte Zistler. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) versuchte daraufhin, die Diskussion wieder auf die ursprüngliche Anfrage zurückzuführen. Doch das Wortgefecht war damit noch nicht beendet.

„Werte Herr Gemeinderätin“ sorgt für Gelächter

Schwentner griff die Diskussion schließlich mit einer eigenen Formulierung auf. Sie wandte sich an Zistler mit den Worten: „Werte Herr Gemeinderätin“. Die ungewöhnliche Anrede blieb nicht ohne Reaktion. Im Gemeinderat wurde gelacht, während die FPÖ-Mandatare mit Kopfschütteln reagierten. Damit war aus einer Frage zur Verkehrsinfrastruktur endgültig eine Debatte über Sprache und politische Umgangsformen geworden.

Nur zehn von 21 Fragen kamen an die Reihe

Der Schlagabtausch hatte allerdings auch einen ernsteren Hintergrund. Denn die Zeit für die Fragestunde im Grazer Gemeinderat ist begrenzt. Eine Stunde steht den Mandataren zur Verfügung, um ihre Anfragen an die Stadtregierung zu richten. Nach der ersten Antwort ist jeweils eine Nachfrage möglich. Dass daraus immer wieder längere politische Wortmeldungen werden, erschwert die Behandlung weiterer Anliegen. Bei der betreffenden Sitzung waren insgesamt 21 Fragen eingebracht worden. Tatsächlich konnten nur zehn davon gestellt werden. Die Frage nach dem fehlenden Gehsteig am Sternäckerweg wurde zwar beantwortet. Für Gesprächsstoff sorgte am Ende aber vor allem die Debatte darüber, wie man eine Vizebürgermeisterin und einen Gemeinderat korrekt anspricht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 08:02 Uhr aktualisiert