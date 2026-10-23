Graz verliert nach über 60 Jahren Flugverbindung: Heute ist Schluss

Mehr als sechs Jahrzehnte lang verband Austrian Airlines Graz mit Wien. Heute ist damit Schluss. Um 16.15 Uhr hebt die letzte Maschine ab. Das Ende kommt Jahre früher als ursprünglich geplant.

Für viele steirische Flugreisende gehörte sie jahrzehntelang ganz selbstverständlich dazu: die kurze Flugstrecke zwischen Graz und Wien. Doch am heutigen Freitag endet dieses Kapitel der österreichischen Luftfahrtgeschichte. Um 16.15 Uhr soll am Flughafen Graz zum letzten Mal eine Maschine der Austrian Airlines mit dem Ziel Wien abheben. Danach verschwindet die Verbindung aus dem Flugplan. Und das deutlich früher als ursprünglich vorgesehen.

Letzter AUA-Flug startet um 16.15 Uhr

Es ist die Flugnummer OS118, die am Freitagnachmittag ein letztes Mal von Graz nach Wien startet. Mehr als 60 Jahre lang wurden die beiden Landeshauptstädte auf dem Luftweg miteinander verbunden. Zu ihren besten Zeiten war die Strecke deutlich stärker frequentiert als zuletzt. Austrian Airlines bot zeitweise vier Flüge täglich an. Rund 130.000 Passagiere pro Jahr nutzten damals die Verbindung. Doch die Nachfrage ging über die Jahre zurück. Für die AUA wurde der Betrieb zunehmend zum wirtschaftlichen Problem. Ursprünglich war das Ende der Flugverbindung erst für 2030 vorgesehen. Nun hat die Lufthansa-Gruppe, zu der Austrian Airlines gehört, die Einstellung vorgezogen. Als Grund gilt die seit Jahren defizitäre Strecke.

Flughafen Graz setzt auf andere Verbindungen

Für den Flughafen Graz bedeutet das Aus den Verlust einer traditionsreichen Verbindung. Gleichzeitig hofft man, dass die Reisenden dem Standort erhalten bleiben. Denn ein Großteil der Passagiere nutzte Wien bislang gar nicht als eigentliches Reiseziel, sondern als Zwischenstation für internationale Flüge. Laut Flughafen Graz waren 98 Prozent der Fluggäste auf dieser Strecke Umsteigepassagiere. Die Hoffnung: Wer bisher über Wien in die Welt geflogen ist, entscheidet sich künftig für andere Drehkreuze. Vor allem München, Frankfurt und Zürich sollen die Lücke schließen. Dort haben Lufthansa und Swiss ihre Kapazitäten bereits erhöht.

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Mehr Flüge nach Zürich, größere Maschinen nach Deutschland

Mit dem Wegfall der Wien-Verbindung wird das Angebot auf anderen Strecken ausgebaut. Swiss erhöht die Zahl der wöchentlichen Flüge zwischen Graz und Zürich von bisher fünf auf sieben. Auch auf den Verbindungen nach Deutschland gibt es Veränderungen. Künftig sollen größere Flugzeuge zum Einsatz kommen, die neben Passagieren auch Fracht transportieren können. Für Reisende könnte das bedeuten, dass sie ihre internationalen Ziele weiterhin mit einem Umstieg erreichen, allerdings über einen anderen Flughafen als bisher. Ob der Ausbau die weggefallene Verbindung vollständig ersetzen kann, wird sich erst zeigen.

Was bedeutet das Aus für steirische Reisende?

Maximilian Schlögl, Sprecher der steirischen Reisebüros, rechnet laut ORF Steiermark nicht mit gravierenden Nachteilen für Flugreisende. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass über die verbleibenden Drehkreuze ausreichend zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung stehen. Die Verbindung zwischen Graz und Wien sei über die Jahrzehnte auch zu einer liebgewonnenen Tradition geworden. Mit ihrem Ende gehe deshalb nicht nur eine Flugstrecke verloren, sondern auch ein Stück Luftfahrtgeschichte.

Wirtschaft befürchtet Nachteile für die Steiermark

Weniger entspannt wird die Entscheidung von der steirischen Wirtschaft aufgenommen. Sowohl die Wirtschaftskammer als auch die Industriellenvereinigung Steiermark sehen den Wegfall der Direktverbindung kritisch. Sie befürchten, dass die internationale Erreichbarkeit und damit die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts leiden könnten. Die Hoffnung liegt auch hier auf den zusätzlichen Flugangeboten über München, Frankfurt und Zürich.