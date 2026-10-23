Sturm, GAK und 99ers: Wie es mit den Grazer Sportklubs weitergeht

Sturm, GAK und die Graz99ers verlieren künftig Sponsorengelder der Holding Graz. Die Vereine protestieren, die Stadt verteidigt ihren Sparkurs. Doch was bedeutet die Entscheidung für Tausende Kinder und Jugendliche wirklich?

Ein überklebtes Stadtwappen beim SK Sturm, ein verändertes Vereinslogo bei den Graz99ers und heftige Kritik an der Grazer Stadtregierung: Die geplanten Kürzungen beim Sportsponsoring haben innerhalb weniger Tage für erheblichen Wirbel gesorgt. Besonders eine Aussage von Sturm-Präsident Christian Jauk sorgte für Diskussionen. Er stellte die Frage, welchen Stellenwert Kinder in Graz im Vergleich zu anderen Städten hätten. Doch hinter dem Streit steckt eine komplexere Frage: Wer bekommt künftig noch Geld von der Holding Graz und wer nicht?

Knapp 1,2 Millionen Euro für drei Profiklubs

Ein Blick auf die bisherigen Zahlungen zeigt, wie sich das Sponsoring der Holding Graz verteilt. Laut dem Sponsoringbericht 2025 wurden insgesamt 2,318 Millionen Euro für 99 Projekte ausgegeben. Davon gingen rund 1,195 Millionen Euro an drei Grazer Profivereine.

Die Verteilung: SK Sturm Graz: 586.400 Euro

GAK: 312.000 Euro

Graz99ers: 296.000 Euro

Alle übrigen Grazer Sportverein

Alle übrigen Grazer Sportvereine erhielten zusammen 369.100 Euro. Damit floss an die drei Profiklubs mehr als dreimal so viel Geld wie an die anderen Sportvereine zusammen. Diese Zahlen stehen nun im Mittelpunkt einer Diskussion darüber, wie die Stadt ihre begrenzten finanziellen Mittel künftig einsetzen soll.

Stadt Graz zieht bei Profisponsoring die Reißleine

Die Stadtregierung hatte vergangene Woche angekündigt, das Sponsoring der Holding Graz für die Profibereiche von Sturm, GAK und den Graz99ers einzustellen, 5 Minuten hat berichtet: Protestwelle wegen Sponsoring-Aus: Jetzt meldet sich Holding Graz zu Wort. Die Maßnahme ist Teil eines größeren Sparpakets mit mehr als 40 Einzelmaßnahmen. Auch das gesamte Sponsoringbudget der Holding soll sinken. Während 2025 noch rund 2,3 Millionen Euro ausgeschüttet wurden, sind für 2027 nur noch 1,8 Millionen Euro vorgesehen. Ab 2028 soll das Budget auf 1,2 Millionen Euro reduziert werden. Die Entscheidung über die konkrete Vergabe liegt formal beim Vorstand und Aufsichtsrat der Holding Graz. Für die betroffenen Vereine bedeutet das, dass sie künftig ohne die bisherigen Sponsoringzahlungen für ihre Profimannschaften auskommen müssen.

Was passiert mit den 14.500 Kindern und Jugendlichen?

Besonders emotional wurde die Debatte, als die Auswirkungen auf den Nachwuchssport zur Sprache kamen. Rund 14.500 Kinder und Jugendliche sind nach den vorliegenden Angaben in Grazer Sportvereinen aktiv. Die überwiegende Mehrheit trainiert allerdings nicht bei Sturm, GAK oder den Graz99ers, sondern bei kleineren Vereinen. Und genau hier unterscheidet die Stadt zwischen zwei Bereichen: dem kommerziellen Sponsoring von Profimannschaften und der Unterstützung des Breiten- und Nachwuchssports. Die Förderung kleinerer Vereine soll nicht vollständig gestrichen werden. Vielmehr bleibt jener Teil des Holding-Sponsorings bestehen, der diesen Vereinen zugutekommt. Zusätzlich verweist die Stadt auf mehr als 3.200 Kursplätze beim Sportamt, die jeweils zehn Euro kosten. Für Kinder mit SocialCard ist eine Vereinsmitgliedschaft kostenlos.

So steht es um den Nachwuchs

Ganz ohne Kürzungen bleibt allerdings auch der Nachwuchssport nicht. Für die Bereiche Nachwuchs, Frauen und Special Needs sollen künftig 85 Prozent der bisherigen Sponsorengelder zur Verfügung stehen. Das bedeutet im Umkehrschluss eine Kürzung um 15 Prozent. Auch der GAK hatte diesen Punkt bereits kritisiert. Wie viel Geld die einzelnen Vereine tatsächlich verlieren werden, ist derzeit noch offen. Die konkreten Beträge sollen erst in Gesprächen mit den betroffenen Vereinen geklärt werden. Nicht betroffen sind demnach Sponsoringvereinbarungen mit Energie Graz und Ankünder.

Sturm-Präsident sorgt mit Vergleich für Diskussionen

Besonders deutlich fiel die Kritik von Sturm-Präsident Christian Jauk aus. Er stellte sinngemäß die Frage, ob ein Kind in Graz weniger wert sei als ein Kind in Wien, Linz oder Salzburg. Hintergrund ist, dass Profivereine in anderen österreichischen Städten weiterhin von öffentlichen Unternehmen unterstützt werden. So erhielt Blau-Weiß Linz von der Linz AG bislang rund 3,2 Millionen Euro jährlich. Auch Wien Energie unterstützt Rapid mit einem Millionenbetrag, während die Wien Holding als Sponsor der Wiener Austria auftritt. Allerdings sind solche Vereinbarungen nicht zwangsläufig dauerhaft gesichert. Nach dem Abstieg von Blau-Weiß Linz wurden die Zahlungen der Linz AG bereits reduziert. Ob Graz trotz seiner angespannten Finanzlage weiterhin Profisport finanzieren sollte, bleibt damit eine politische und wirtschaftliche Streitfrage.

Grazer Sportklubs wollen gemeinsam eine Lösung finden

Wie 5 Minuten bereits berichtete, haben sich SK Sturm, GAK und Graz99ers nach dem angekündigten Sponsoring-Stopp der Holding Graz zusammengeschlossen. Die drei Vereine verweisen darauf, dass sie jährlich rund 2,8 Millionen Euro an Steuern, Mieten und weiteren Kosten aufbringen. Den Werbewert für die Holding beziffern sie auf 5,3 Millionen Euro, während sie nach eigenen Angaben insgesamt 905.000 Euro an Sponsoring und Förderungen erhalten. Die Vereinspräsidenten fordern Gespräche mit der Stadt, um mögliche Kompromisse auszuloten. Weitere gemeinsame Beratungen sind bereits geplant.

Kritik an Sparmaßnahmen trifft auf angespannte Finanzlage

Die Kürzungen beim Sportsponsoring stehen nicht allein. Auch auf Landesebene sind im Budgetentwurf für 2027 Einsparungen vorgesehen. So sollen bei der Sozialunterstützung rund 7,5 Millionen Euro und bei der Grundversorgung zehn Millionen Euro eingespart werden. Das Kulturbudget soll um etwa 2,2 Millionen Euro sinken. Auch die Sportförderung des Landes soll um rund zehn Prozent zurückgehen. Damit stehen nicht nur die großen Profiklubs, sondern auch kleinere Vereine vor finanziellen Herausforderungen. Eine endgültige Lösung im Streit zwischen den Grazer Sportvereinen und der Stadt ist noch nicht in Sicht. Medienberichten zu folgen, stehen die Präsidenten Christian Jauk, René Ziesler und Herbert Jerich bereits miteinander im Austausch.