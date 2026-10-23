Eis-Greissler überrascht in Graz: Das steckt hinter dem neuen Konzept

Der Eis-Greissler macht in Graz keine Winterpause. Statt Eis gibt es ab Samstag ein Dessert, das in London und New York für Aufmerksamkeit sorgt. In der Sporgasse eröffnet ein neuer Pop-up-Store.

Wer in Graz durch die Sporgasse spaziert, kennt den Eis-Greissler. Doch ab kommenden Samstag gibt es dort etwas ganz anderes als die gewohnten Eiskugeln. Das Unternehmen von Andrea und Georg Blochberger nutzt die kalte Jahreszeit für ein neues Konzept. Unter dem Namen „Krumble by Eis-Greissler“ eröffnet in der Sporgasse 10 ein Pop-up-Store, der sich ganz einem warmen Dessert widmet. Die Idee dahinter kommt aus Großbritannien und ist mittlerweile auch auf Social Media zum Trend geworden.

©Eis-Greissler Wer in Graz durch die Sporgasse spaziert, kennt den Eis-Greissler.

Was steckt hinter dem neuen „Krumble“?

Statt Eis stehen künftig warme Früchte, knusprige Streusel und verschiedene Saucen auf der Speisekarte. Das Dessert nennt sich Crumble und hat seinen Ursprung in Großbritannien. Besonders bekannt ist die Variante mit Äpfeln, die mit Streuseln überbacken und warm serviert werden. Für das neue Konzept wird der Klassiker in einem Becher angerichtet. Die Kunden können dabei verschiedene Zutaten miteinander kombinieren. Zur Auswahl stehen unter anderem Apfel, Zwetschkenröster, Marille und Waldbeere. Dazu kommen helle oder dunkle Streusel sowie Vanillesauce. Wer möchte, kann das Dessert mit zusätzlichen Zutaten wie Crème brûlée, flambiertem Baiser, Haselnusskrokant oder einem salzigen Nussmix ergänzen.

Neueröffnung am Samstag in der Grazer Innenstadt

Lange warten müssen Neugierige nicht mehr. Bereits am Samstag, 24. Oktober, öffnet das neue Pop-up in der Sporgasse 10. Die Öffnungszeiten stehen ebenfalls fest: Montag bis Donnerstag: 13 bis 20 Uhr und Freitag bis Sonntag: 12 bis 20 Uhr. Das Konzept ist zunächst auf die Wintermonate ausgelegt. Bis Ende Februar 2027 soll es in Graz Crumbles statt des gewohnten Eisangebots geben.

Eis-Greissler setzt auf internationalen Food-Trend

Die Idee zu dem neuen Angebot entstand laut Unternehmen durch den Erfolg warmer Crumble-Desserts in Städten wie London und New York. Dort werden die süßen Becher in sozialen Netzwerken präsentiert und haben sich zu einem beliebten Streetfood entwickelt. Andrea und Georg Blochberger wollen diesen Trend nun nach Österreich bringen. „Genuss ist keine Frage der Außentemperatur, sondern der richtigen Zutaten“, erklären die beiden. Für die Vanillesauce wird nach Unternehmensangaben Milch von den eigenen Kühen verwendet.

Nicht nur Graz bekommt einen neuen Store

Graz ist Teil einer größeren Umstellung beim Eis-Greissler. Insgesamt entstehen sieben Pop-up-Standorte in fünf österreichischen Städten. Neben Graz wird das Konzept auch in Wien, Linz, Salzburg und Klagenfurt angeboten. Mit der neuen Marke sollen laut Unternehmen bis zu 30 Arbeitsplätze entstehen.