In Grazer Villa entdeckt: Antike Statue bringt 34 Millionen Dollar

Wer hätte gedacht, dass sich hinter einer unscheinbaren Wand in einer Grazer Villa ein millionenschwerer Kunstschatz verbirgt? Genau das erlebte eine Grazer Familie im Jahr 2010. Bei Renovierungsarbeiten stieß sie auf eine rund 2.000 Jahre alte römische Statue, die seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen galt. Schon damals sorgte der Fund international für Schlagzeilen. Nun, 16 Jahre später, schreibt das Kunstwerk erneut Geschichte: Bei einer Auktion in New York wurde es für 34,3 Millionen US-Dollar versteigert. Damit stellte die antike Skulptur einen neuen Weltrekord auf.

Hinter einer zugemauerten Tür wartete ein Kunstschatz

Die Geschichte beginnt lange vor der spektakulären Auktion. Im 19. Jahrhundert gelangte die Marmorstatue aus dem heutigen Kroatien nach Graz. Der steirische Kunstsammler Aloys Maximilian Neumann hatte sie damals erworben und in seine Familiensammlung aufgenommen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das wertvolle Stück in der Grazer Villa versteckt. Die Familie brachte die Statue hinter einer nicht mehr genutzten Tür unter. Diese wurde anschließend vernagelt, zugemauert, verputzt und tapeziert. Das Versteck war offenbar so gut gewählt, dass der Kunstschatz über Jahrzehnte in Vergessenheit geriet. Erst 2010, als Nachkommen der Familie das Gebäude renovierten, kam die Statue wieder zum Vorschein.

Erste Schätzung lag bei nur 100.000 Euro

Was die Familie damals entdeckte, war keine gewöhnliche Skulptur. Hinter der Wand befand sich der 110 Zentimeter hohe Marmortorso eines römischen Kaisers aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Kopf, Hände und Füße fehlten. Dennoch erwies sich das Kunstwerk als außergewöhnlich wertvoll. Besonders bemerkenswert: Eine erste Schätzung in Österreich bezifferte seinen Wert zunächst auf lediglich 100.000 Euro. Doch als die Statue 2010 beim internationalen Auktionshaus Sotheby’s in New York angeboten wurde, zeigte sich schnell, dass sie ein Vielfaches wert war. Der damalige Schätzpreis von einer Million US-Dollar wurde deutlich übertroffen. Ein Käufer bezahlte schließlich 7,4 Millionen Dollar für den Grazer Sensationsfund.

14 Minuten, die Millionen brachten

Nun stand die antike Statue erneut bei Sotheby’s zum Verkauf. Diesmal wurde ihr Wert vor der Auktion auf acht bis zwölf Millionen US-Dollar geschätzt. Doch auch diese Erwartungen erwiesen sich als deutlich zu niedrig. Bei der Versteigerung in der Nacht auf Donnerstag lieferten sich mehrere Interessenten ein intensives Bieterduell. Nach Angaben des Auktionshauses dauerte es 14 Minuten, bis der Zuschlag fiel. Das Ergebnis: 34,3 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 30,6 Millionen Euro. Damit erzielte der Marmortorso laut Sotheby’s einen neuen Weltrekord für eine antike klassische Skulptur. Zum Vergleich: Bei der Versteigerung im Jahr 2010 hatte das Kunstwerk noch 7,4 Millionen Dollar eingebracht. Der nun erzielte Preis liegt damit bei mehr als dem Vierfachen.

Ursprünglich stand die Statue in Kroatien

Doch wie kam ein römischer Kaisertorso überhaupt nach Graz? Die Spur führt zurück in die Antike. Ursprünglich soll die Statue am Eingang eines Tempels im römischen Salona gestanden haben, einer bedeutenden antiken Stadt in der Nähe des heutigen Split in Kroatien. Das Kunstwerk wird der julisch-claudischen Dynastie zugeordnet, die im ersten Jahrhundert nach Christus das Römische Reich prägte. Im 19. Jahrhundert erwarb Aloys Maximilian Neumann die Skulptur und brachte sie in die Steiermark. Dort blieb sie über Generationen im Familienbesitz, ehe sie während des Zweiten Weltkriegs hinter einer Wand verschwand. Dass ausgerechnet dieses lange vergessene Kunstwerk nun einen internationalen Auktionsrekord aufstellt, macht die Geschichte besonders außergewöhnlich.