39-Jähriger vor Grazer Lokal attackiert: Wer kennt diesen Mann?

Ein Streit in einem Grazer Lokal eskalierte: Ein 39-Jähriger wurde mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen und getreten. Mehr als ein Jahr später sucht die Polizei nun öffentlich nach einem Verdächtigen. Wer kennt den Mann?

Der Vorfall ereignete sich am 12. Oktober 2025 gegen 3.15 Uhr. Der damals 39-jährige Grazer hielt sich gemeinsam mit einem Freund in einem Lokal am Opernring auf. Dort kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung. Laut Polizei dürfte einer der späteren Angreifer versucht haben, etwas aus der Flasche des 39-Jährigen zu entnehmen. Aus dem Streit entwickelte sich offenbar eine körperliche Attacke. Mehrere unbekannte Männer sollen auf den Grazer eingeschlagen und eingetreten haben. Einer der Angreifer soll ihm zudem mit einer Flasche einen Schlag gegen den Kopf versetzt haben.

©LPD Weil die bisherigen Ermittlungen ohne Erfolg geblieben sind, hat die Staatsanwaltschaft Graz nun die Veröffentlichung der Aufnahmen angeordnet.

39-Jähriger musste ins Krankenhaus

Der Mann erlitt bei dem Angriff laut Polizei leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er ins LKH Graz gebracht. Die mutmaßlichen Täter konnten zunächst nicht identifiziert werden. Allerdings wurde einer der Verdächtigen von einer Überwachungskamera aufgenommen. Weil die bisherigen Ermittlungen ohne Erfolg geblieben sind, hat die Staatsanwaltschaft Graz nun die Veröffentlichung der Aufnahmen angeordnet. Die Polizei hofft, dass jemand den abgebildeten Mann erkennt und Hinweise auf seine Identität geben kann. Wer den Gesuchten kennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schmiedgasse unter der Telefonnummer 059 133/6593 zu melden. Für den abgebildeten Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.