Rund 1.000 Jungjäger erobern die Grazer Stadthalle

Am Donnerstagabend, dem 22. Oktober, stand die Grazer Stadthalle ganz im Zeichen der steirischen Jagd. Die Steirische Landesjägerschaft hatte rund 1.000 Jungjägerinnen und Jungjäger zur Großveranstaltung „RevierZUKUNFT“ eingeladen. Im Mittelpunkt standen die Zukunft der Jagd, der verantwortungsvolle Umgang mit Wildtieren und die Pflege jagdlicher Traditionen.

Prominente Gäste in der Stadthalle

Unter den Gästen befanden sich auch Landeshauptmann Mario Kunasek und Landesrätin Simone Schmiedtbauer. Beide betonten die Bedeutung der jungen Jägerinnen und Jäger für die Steiermark. Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau richtete sich mit einem klaren Appell an den Nachwuchs: „Die Zukunft der Jagd entscheidet sich nicht daran, wie erfolgreich wir Wild erlegen, sondern daran, wie verantwortungsvoll wir mit Wildtieren, ihren Lebensräumen und den Menschen umgehen.“ Insgesamt zählt die Steirische Landesjägerschaft rund 25.000 Jägerinnen und Jäger.

© Der Anblick, Garber | vlnr Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau, LH Mario Kunasek, LR Simone Schmiedtbauer, Landesjägermeister von Salzburg Max Mayr-Melnhof, Landesjägermeister-Stellvertreter DDr. Burkhard Thierrichter. © Der Anblick, Garber

Willi Gabalier führte durch den Abend

Für die Moderation sorgte Tänzer und Entertainer Willi Gabalier. Neben Gesprächen über die Zukunft der Jagd gab es einen Impulsvortrag von Max Mayr-Melnhof sowie eine große Verlosung. Ein besonderer Moment war das gemeinsame Singen eines traditionellen Jägerliedes mit dem Steirischen Volksliedwerk und den rund 1.000 Gästen.Zum Abschluss erhielten die Jungjägerinnen und Jungjäger einen eigens zusammengestellten Rucksack als Begleiter für ihr erstes Jagdjahr. Mit der Veranstaltung wollte die Landesjägerschaft auch auf ihre Weiterbildungsangebote aufmerksam machen.