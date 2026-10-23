Nach Derby und Europa-League-Sieg: Sturm Graz will nächsten Erfolg

Nach dem 6:1-Derbysieg gegen den GAK und dem Erfolg gegen Olympique Marseille will Sturm Graz seine Siegesserie fortsetzen. Am Sonntag wartet mit der SV Ried allerdings wieder ein Gegner in Topform.

Nach dem deutlichen 6:1-Erfolg im Grazer Derby gegen den GAK und dem ersten Sieg in der diesjährigen Europa-League-Ligaphase gegen Olympique Marseille steht bereits die nächste Herausforderung bevor.

Nach dem deutlichen 6:1-Erfolg im Grazer Derby gegen den GAK und dem ersten Sieg in der diesjährigen Europa-League-Ligaphase gegen Olympique Marseille steht bereits die nächste Herausforderung bevor.

Für den SK Sturm Graz geht es derzeit Schlag auf Schlag. Nach dem deutlichen 6:1-Erfolg im Grazer Derby gegen den GAK und dem ersten Sieg in der diesjährigen Europa-League-Ligaphase gegen Olympique Marseille steht bereits die nächste Herausforderung bevor. Am Sonntag, dem 25. Oktober, empfangen die Schwarz-Weißen um 14.30 Uhr die SV Ried in der Merkur Arena in Graz-Liebenau.

Sturm trifft auf formstarke Rieder

Die Gäste aus Oberösterreich sind seit vier Bundesligaspielen ungeschlagen und haben ihre letzten drei Partien gewonnen. Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch erwartet deshalb eine schwierige Aufgabe. „Dementsprechend hart ist die Aufgabe, die hier auf uns wartet“, erklärt der Cheftrainer. Mut macht den Grazern ihre bisherige Heimbilanz: Aus vier Bundesliga-Heimspielen holte Sturm zehn Punkte. Außerdem sind die Schwarz-Weißen seit elf Bundesliga-Duellen gegen Ried ungeschlagen. Nach den intensiven vergangenen Tagen wird es vor allem darauf ankommen, rechtzeitig wieder fit zu werden. Einige Spieler sind leicht angeschlagen. Ob Jürgen Heil auflaufen kann, soll erst am Spieltag entschieden werden.

100 Kinder fordern Sturm-Spieler heraus

Bereits vor dem Anpfiff wartet ein besonderes Spektakel auf die Fans. Um 13.20 Uhr treten 100 Kinder gegen die Sturm-Akteure Lena Breznik, Mario Haas und Leon Grgić an. Nachdem die Kinder bei den bisherigen Duellen stets gewonnen haben, wollen sich die Schwarz-Weißen diesmal revanchieren. Auch eine eigene Kinder-Erlebniswelt mit Fußball-Dart, Torschusswand und Malstation ist geplant. In der „kleinen Gruabn“ gibt es für die jüngsten Fans außerdem kostenloses Popcorn.

Wichtige Information zur Anreise

Fans, die mit dem Zug zum Stadion kommen, müssen eine Änderung beachten: Der Bahnhof Stadion ist derzeit geschlossen. Sturm empfiehlt, stattdessen über den Ostbahnhof oder die Haltestelle Murpark anzureisen. Rund um das Spiel gibt es zudem eine Fan Zone mit Speisen und Getränken sowie eine Autogrammstunde mit einem Spieler aus dem Profikader und einer Spielerin der Sturm Frauen.