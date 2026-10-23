Auch nach dem Tod noch „Ich liebe dich“ sagen: Grazer Start-up macht es möglich

Was bleibt, wenn wir einmal nicht mehr da sind? Ein Grazer Start-up will persönliche Abschiedsbotschaften mithilfe von KI bewahren. Auch Helmut Marko und Dompfarrer Toni Faber unterstützen das Projekt.

Persönliche Worte hinterlassen, die auch nach dem eigenen Tod bei den Liebsten ankommen: Mit dieser Idee sorgt das Grazer Start-up „Lebensstimmen“ für Aufmerksamkeit.

Persönliche Worte hinterlassen, die auch nach dem eigenen Tod bei den Liebsten ankommen: Mit dieser Idee sorgt das Grazer Start-up „Lebensstimmen“ für Aufmerksamkeit.

Persönliche Worte hinterlassen, die auch nach dem eigenen Tod bei den Liebsten ankommen: Mit dieser Idee sorgt das Grazer Start-up „Lebensstimmen“ für Aufmerksamkeit. Am 20. Oktober wurde die neue digitale Plattform bei einer Pressekonferenz in Wien vorgestellt. Hinter dem Unternehmen stehen die Gründer Philipp Berkessy, Markus Pinter und Lukas Stern. Sie wollen mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) neue Möglichkeiten für die persönliche Vorsorge und den Abschied schaffen.

Abschiedsbotschaften schon zu Lebzeiten verfassen

Über die Plattform können Menschen bereits zu Lebzeiten persönliche Nachrichten für Angehörige und Freunde gestalten und hinterlegen. Diese sollen nach dem Tod im gewünschten Rahmen an die vorgesehenen Empfänger übermittelt werden. KI soll bei der Erstellung der Botschaften unterstützen. Laut Unternehmen bleiben die Inhalte dabei an die Vorgaben der jeweiligen Personen gebunden. „Jeder Mensch hat Worte, die bleiben sollen“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Philipp Berkessy.

Helmut Marko als Investor, Toni Faber als KI-Trauerredner

Prominente Unterstützung erhält das Start-up von Motorsportexperte und Unternehmer Helmut Marko, der als Investor beteiligt ist. Auch der Wiener Dompfarrer Toni Faber wirkt mit. Gemeinsam mit ihm wurde der sogenannte „Fabertar“ entwickelt – ein digitaler, ausdrücklich als KI gekennzeichneter Trauerredner. Dieser soll bei Abschiedsfeiern Worte finden, wenn dies gewünscht wird oder kein Redner zur Verfügung steht. Eine persönliche Seelsorge soll er laut Faber nicht ersetzen. „Wenn Technik hilft, liebevolle Worte zu bewahren, dient sie dem Menschen und dem Trost“, erklärt der Dompfarrer.

Internationaler Start für 2027 geplant

Bei der Entwicklung arbeitet das Grazer Unternehmen unter anderem mit Rechts- und Technologiepartnern zusammen. Datenschutz und ein verantwortungsvoller Einsatz von KI sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Die Website von Lebensstimmen ist bereits online. Der eigentliche Marktstart ist für das erste Quartal 2027 geplant – nicht nur in Österreich, sondern auch international.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 17:31 Uhr aktualisiert