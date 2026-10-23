Grazer Unternehmen baut Standort aus: Zahlreiche neue Jobs

Beim Grazer Energieunternehmen Emerald Horizon AG stehen die Zeichen auf Wachstum. Wie das Unternehmen am 21. Oktober bekannt gab, wurde die Unternehmenszentrale in das auffällige Bürogebäude „Black Panther“ an der Liebenauer Tangente 6 verlegt. Forschung und Entwicklung bleiben hingegen am bisherigen Standort in der Karl-Huber-Gasse 15. Durch die Übersiedlung sollen dort zusätzliche Flächen für Labore, Werkstätten und die Entwicklung neuer Technologien frei werden.

Mehr Platz für Forschung und Entwicklung

Im sogenannten „LaboraTHorium“ arbeitet das Unternehmen an seinen Energietechnologien. In den vergangenen Monaten wurden laut Emerald Horizon zahlreiche Fachkräfte aus den Bereichen Nuklearphysik, Beschleunigertechnik und Chemie eingestellt. Mit dem wachsenden Team steigt auch der Platzbedarf. Die frei gewordenen Räumlichkeiten sollen nun unter anderem für Prüfstände, Prototypen und die Reaktorentwicklung genutzt werden. „Mit dem Black Panther hat unsere Zentrale eine Adresse, die zu unserem Anspruch passt. Im LaboraTHorium gewinnen unsere Technikerinnen und Techniker den Platz für die nächsten Entwicklungsschritte“, erklärt Geschäftsführer Florian Wagner. Auch personell will das Unternehmen weiter wachsen. Aktuell werden Fachkräfte für unterschiedliche Bereiche gesucht.

Erster Reaktor-Prototyp für 2029 geplant

Ein Schwerpunkt von Emerald Horizon liegt auf der Entwicklung des sogenannten SMRX. Dabei handelt es sich laut Unternehmen um ein thoriumbasiertes, beschleunigergetriebenes und unterkritisches Reaktorsystem. Ein Modul soll künftig rund zehn Megawatt Strom liefern können. Der Zeitplan ist ambitioniert: 2029 soll ein erster Prototyp in Betrieb gehen, für 2031 ist eine Demonstrationsanlage vorgesehen. Danach soll die Serienfertigung folgen. Ob diese Meilensteine erreicht werden, hängt unter anderem von technischen Entwicklungen und regulatorischen Genehmigungen ab. Als Industriepartner ist die niederländische VDL Groep beteiligt, die Aufgaben in der Entwicklung, Fertigung und Montage übernehmen soll. Daneben bietet das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft Emerald Energy GmbH mit „DUALstorePLUS“ ein hybrides Energiespeichersystem für Industriebetriebe an. Die 2019 gegründete Emerald Horizon AG ist seit Juni 2026 an der Wiener Börse notiert. Mit der neuen Zentrale und den zusätzlichen Stellen will das Unternehmen seinen Wachstumskurs am Standort Graz fortsetzen.