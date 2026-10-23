Große Suchaktion: Vermisste Person mitten im Wald gefunden

Sirenenalarm am Mittwochabend im Bezirk Graz-Umgebung: Eine vermisste Person wurde in einem Waldgebiet zwischen Lieboch, Haselsdorf und Tobelbad gesucht. Rund 30 Feuerwehrleute bildeten eine Menschenkette – mit Erfolg.

Am Mittwochabend, dem 21. Oktober 2026, kam es im Bezirk Graz-Umgebung zu einer größeren Suchaktion. Gegen 19.54 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lieboch von der Feuerwehr Tobelbad-Haselsdorf zur Unterstützung alarmiert. Eine vermisst gemeldete Person wurde in einem Waldgebiet zwischen Lieboch, Haselsdorf und Tobelbad vermutet.

Rund 30 Feuerwehrleute bildeten Menschenkette

Die Einsatzkräfte durchsuchten das Waldgebiet von der Kanzlerstraße in Richtung Reha-Klinik Tobelbad. Neben den Feuerwehren beteiligten sich auch eine Hundestaffel der Polizei sowie mehrere Drohnenteams an der Suche. Um das weitläufige Gelände systematisch abzusuchen, bildeten rund 30 Feuerwehrleute eine Menschenkette. Schließlich gelang es ihnen, die vermisste Person mitten im Wald aufzuspüren.

Vermisste Person mit Korbtrage gerettet

Nach dem Auffinden übernahmen Feuerwehrsanitäter die Erstversorgung. Anschließend wurde die Person mithilfe einer Korbtrage aus dem Wald gerettet. Gegen 22 Uhr konnten die Einsatzkräfte die vermisste Person dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand wurden nicht gemacht. An der Suchaktion waren die Feuerwehren Lieboch, Tobelbad-Haselsdorf und Stiwoll, der Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung mit Drohne, die Polizei mit Hundestaffel und Drohnenteam sowie das Rote Kreuz und ein Kriseninterventionsteam beteiligt.