Von fahrendem Fahrzeug gestürzt: Arbeiter (48) schwer verletzt

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert.

Gegen 14.30 Uhr waren ein 48-Jähriger und ein 26-Jähriger, beide rumänische Staatsangehörige, mit der Zustellung von Müllcontainern in einer Wohnsiedlung beschäftigt. Während der 26-Jährige das Fahrzeug lenkte, dürfte sich der 48-Jährige auf der geöffneten Ladebordwand befunden haben. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte der 48-Jährige während der Fahrt den Halt verloren haben und auf die Fahrbahn gestürzt sein.

48-Jähriger schwer verletzt

Dabei wurde der 48-Jährige schwer verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert. Ein mit dem 26-jährigen Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Arbeitsinspektorat wurde verständigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 19:54 Uhr aktualisiert