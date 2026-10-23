Von fahrendem Fahrzeug gestürzt: Arbeiter (48) schwer verletzt
Am Freitagnachmittag, 23. Oktober 2026, wurde ein 48-jähriger Arbeiter bei Zustellarbeiten schwer verletzt.
Gegen 14.30 Uhr waren ein 48-Jähriger und ein 26-Jähriger, beide rumänische Staatsangehörige, mit der Zustellung von Müllcontainern in einer Wohnsiedlung beschäftigt. Während der 26-Jährige das Fahrzeug lenkte, dürfte sich der 48-Jährige auf der geöffneten Ladebordwand befunden haben. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte der 48-Jährige während der Fahrt den Halt verloren haben und auf die Fahrbahn gestürzt sein.
48-Jähriger schwer verletzt
Dabei wurde der 48-Jährige schwer verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert. Ein mit dem 26-jährigen Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Arbeitsinspektorat wurde verständigt.