100 Jahre, 100.000 Bücher: AK-Bibliothek feiert in Graz besonders Jubiläum

Seit 100 Jahren versorgt die AK-Bibliothek in Graz die Menschen mit Büchern und Wissen. Am Samstag, dem 24. Oktober, wird das Jubiläum mit einem großen Fest gefeiert. Auf Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm.

Ein ganzes Jahrhundert voller Geschichten: Die AK-Bibliothek Steiermark feiert heuer ihren 100. Geburtstag. Seit 1926 bietet sie den Menschen Zugang zu Büchern, Wissen und Unterhaltung. Am Samstag, dem 24. Oktober 2026, wird dieses besondere Jubiläum in Graz gefeiert. Heute stehen den Nutzern mehr als 100.000 Bücher und E-Books sowie rund 300 Tonies und 7.500 weitere Medien wie DVDs, Hörbücher und Zeitschriften kostenlos zur Verfügung.

Millionen Euro durch kostenlose Ausleihe gespart

Wie wertvoll das Angebot ist, zeigen die Zahlen der Arbeiterkammer: Allein im Jahr 2025 sollen sich die Steirer durch die Nutzung der Bibliothek in der Grazer Hanuschgasse mehr als eine Million Euro erspart haben. Unter Einbeziehung der digitalen Bibliothek lag die errechnete Ersparnis sogar bei knapp 4,5 Millionen Euro. „Die AK-Bibliothek macht Lesen nicht nur zugänglich, sondern auch erschwinglich“, betont Bibliotheksleiter Alexander Fritz. Auch einige Besonderheiten gibt es zu entdecken: Das älteste Buch im Bestand stammt aus dem Jahr 1860, das schwerste wiegt mehr als sechs Kilogramm. Eine Leserin hält der Bibliothek bereits seit 70 Jahren die Treue.

Großes Jubiläumsfest am Samstag

Gefeiert wird am Samstag, dem 24. Oktober, von 9 bis 14 Uhr in den Kammersälen Graz. Nach der Begrüßung durch AK-Präsident Josef Pesserl und AK-Direktor Johann Scheuch steht ein Vortrag von Autor Robert Misik auf dem Programm. Anschließend lesen Saskia Hödl und Karl-Markus Gauß aus ihren Werken. Auch für Familien wird einiges geboten: Ein Bücherflohmarkt, Kinderschminken, Ballonmodellieren und ein Papierkunst-Workshop sorgen für Abwechslung. Weitere Informationen zum Jubiläum und zum kostenlosen Bibliotheksangebot gibt es unter www.akstmk.at/bibliothek.