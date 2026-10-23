Große Aufholjagd, bitteres Ende: HSG Graz verliert Handball-Krimi

Die HSG Holding Graz musste sich am Freitagabend im Raiffeisen Sportpark knapp mit 29:31 gegen Schwaz Tirol geschlagen geben. Nach einem Sechs-Tore-Rückstand kämpften sich die Grazer zurück, doch am Ende fehlte das nötige Glück.

Spannung bis in die Schlussminute gab es am Freitag, dem 23. Oktober, im Raiffeisen Sportpark in Graz. Die HSG Holding Graz lieferte sich mit Sparkasse Schwaz Handball Tirol ein umkämpftes Duell, musste sich am Ende aber mit 29:31 geschlagen geben. Dabei sah es für die Grazer lange Zeit nicht gut aus. Die Gäste erwischten den besseren Start und setzten sich früh ab. Zur Halbzeit lag die HSG bereits mit 13:17 zurück.

Grazer kämpfen sich eindrucksvoll zurück

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Tirol zunächst überlegen. In der 38. Minute betrug der Rückstand beim Stand von 17:23 bereits sechs Tore. Doch die Grazer gaben nicht auf. Mit einer deutlich stabileren Abwehr und einem starken 5:0-Lauf kämpfte sich die HSG zurück ins Spiel. In der 48. Minute gelang Matic Kotar schließlich der viel umjubelte Ausgleich zum 25:25. Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase, in der beide Mannschaften um jeden Treffer kämpften.

Entscheidung fällt kurz vor Schluss

In der 56. Minute stellte Kotar erneut auf 29:29. Doch nur elf Sekunden später brachte Emanuel Petrusic die Tiroler wieder in Führung. 50 Sekunden vor dem Ende sorgte Jonas Staudinger mit dem Treffer zum 29:31 für die Entscheidung. „Wir haben heute erst spät ins Spiel gefunden und mussten lange einem Rückstand hinterherlaufen. In Hälfte zwei haben wir unsere Abwehr stabilisiert, wurden in den Abschlüssen sicherer und haben uns das Spiel zurückgeholt. Am Ende leider ganz bitter“, erklärte HSG-Spieler Lukas Schweighofer. Bester Werfer der Grazer war Matic Kotar mit sechs Treffern. Lukas Schweighofer steuerte fünf Tore bei, Nemanja Belos vier.

Nächstes Heimspiel bereits am Dienstag

Viel Zeit bleibt der HSG Graz nicht, um die Niederlage zu verdauen. Bereits am Dienstag, dem 27. Oktober, um 19 Uhr steht das nächste Heimspiel auf dem Programm. Dann empfängt die HSG Holding Graz den SC kelag Ferlach im Raiffeisen Sportpark.