E-Scooter-Geschäft stand in Flammen: Anrainer bemerkte Rauch

In der Nacht auf Samstag, 24. Oktober 2026, brach in einem Geschäft für E-Scooter im Bezirk Lend ein Brand aus.

In Graz-Lend kam es zu einem Brand in einem E-Scooter-Geschäft.

In Graz-Lend kam es zu einem Brand in einem E-Scooter-Geschäft.

Gegen 3.15 Uhr brach in einem Geschäft, in dem E-Scooter verkauft werden, ein Brand aus. Kurz nach drei Uhr morgens meldete ein Anwohner eine Rauchentwicklung und Knallgeräusche aus einem Geschäftslokal.

Feuer rief Einsatzkräfte auf den Plan

Als die ersten Einsatzkräfte 4 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort eintrafen, konnte bereits Brandrauch wahrgenommen werden, der aus einem geborstenen Fenster des Geschäfts drang, so vonseiten der Berufsfeuerwehr Graz. Umgehend wurde ein C-Rohr unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung vorgenommen und parallel zwei Hochleistungslüfter eingesetzt. Mit einem Lüfter wurde der Brandraum entraucht, mit dem Zweiten das Treppenhaus unter Überdruck gesetzt, sodass sich keine toxischen Brandgase ausbreiten konnten. Zeitgleich zur Brandbekämpfung wurden die umliegenden Wohnungen kontrolliert, dabei konnte festgestellt werden, dass diese nicht durch den Brand beeinträchtigt wurden. Auch kamen keine Personen zu Schaden.

Feuer konnte rasch gelöscht werden

Der Brand, welcher sich vom E-Scooter auf die Geschäftseinrichtung ausgebreitet hatte, konnte binnen Minuten unter Kontrolle gebracht und schlussendlich abgelöscht werden, so die Einsatzkräfte weiter. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 6 Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz.

©BF Graz | In der Nacht auf Samstag, 24. Oktober 2026, dürfte der Akku eines E-Scooters einen Brand in einem Geschäft im Bezirk Lend ausgelöst haben. ©BF Graz | Umgehend wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

Das war der Auslöser

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Akku eines E-Scooters den Brand ausgelöst haben. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2026 um 07:43 Uhr aktualisiert