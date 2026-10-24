Gault&Millau: Grazer „Kabuff“ holt zwei Hauben und Sonderpreis

Graz darf sich über gleich mehrere kulinarische Erfolge freuen. Insgesamt 55 Hauben wurden an Restaurants im Großraum Graz vergeben. Besonders jubeln darf das kleine „Kabuff“ im Lendviertel.

Im Grazer Lendviertel gibt es ein Restaurant, das beweist, dass gute Küche weder riesige Räumlichkeiten noch eine lange Speisekarte braucht. Das Kabuff am Lendkai setzt auf regionale Lebensmittel, kreative Gerichte und eine Küche, in der Gemüse im Mittelpunkt steht. Genau dieses Konzept hat nun die Aufmerksamkeit des renommierten Restaurantführers Gault&Millau auf sich gezogen. Im Guide für 2027 wurde das kleine Lokal nicht nur erneut mit zwei Hauben und 14,5 Punkten bewertet, sondern auch mit dem Future Award Steiermark 2027 ausgezeichnet.

Drei Köpfe, eine gemeinsame Idee

Hinter dem Kabuff stehen drei Menschen, die ihre unterschiedlichen Stärken in das Restaurant einbringen. Eva Schnabl ist als Küchenchefin für die Gerichte verantwortlich. Ihre Schwester Julia Schnabl kümmert sich um die Leitung des Betriebs. Sie ist außerdem als preisgekrönte Grafikdesignerin tätig. Klemens Grassl sorgt dafür, dass sich die Gäste wohlfühlen. Was die drei verbindet, ist eine klare Vorstellung davon, wie Gastronomie funktionieren soll: mit hochwertigen Zutaten, möglichst kurzen Lieferwegen und persönlichen Beziehungen zu den Menschen, die die Lebensmittel herstellen.

Hier bekommt Gemüse die Hauptrolle

Während Fleisch und Fisch in vielen Restaurants selbstverständlich im Mittelpunkt stehen, geht das Kabuff einen anderen Weg. Hier bestimmen vor allem saisonale Gemüsesorten, was auf den Teller kommt. Fleisch und Fisch werden nur gelegentlich angeboten, etwa wenn sie über persönliche Kontakte bezogen werden können. Der Großteil der Zutaten stammt von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben und Produzenten aus der Steiermark. Eine besondere Rolle spielt auch das Sauerteigbrot, das täglich frisch gebacken wird. Dazu kommen Naturweine und Kaffee von der Grazer Rösterei Buna, die auf direkte Handelsbeziehungen mit den Produzenten setzt.

Erfahrung aus Spitzenrestaurants

Küchenchefin Eva Schnabl bringt Erfahrungen aus der internationalen Spitzengastronomie mit. Sie arbeitete unter anderem bei Philip Rachinger im Mühltalhof sowie bei René Frank im Berliner Restaurant Coda. Im Kabuff verbindet sie diese Erfahrungen mit ihrer eigenen Vorstellung von einer regionalen, gemüseorientierten Küche. Das Konzept kommt offenbar gut an. Neben den zwei Hauben konnte das Restaurant bereits weitere Auszeichnungen sammeln. Dazu zählen ein grüner Michelin-Stern für Nachhaltigkeit sowie die Auszeichnung „Female Chef of the Year“ für Eva Schnabl.

Auch andere Grazer Restaurants räumen ab

Nicht nur das Kabuff hat Grund zum Feiern. Auch für andere Grazer Restaurants bringt der neue Gault&Millau-Guide erfreuliche Nachrichten. Besonders groß ist der Erfolg für die „Genießerei am Markt“ am Kaiser-Josef-Markt. Das kleine Lokal rund um Küchenchef Alexander Posch, das bereits mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, erhält nun auch vier Hauben und 17 Punkte. Damit zählt es zu den bestbewerteten Restaurants im Raum Graz. Ebenfalls auf 17 Punkte kommen das „Artis“ und „Das Edelsbrunner“ in Premstätten. Noch besser schneidet nur die „Goldene Birn“ im Grazer Parkhotel mit 17,5 Punkten ab. Insgesamt wurden im Großraum Graz 55 Hauben an 27 Restaurants vergeben.

Es gab auch so einige Überraschungen

Auch abseits der Spitzenplätze gibt es einige Überraschungen. Das vietnamesische Restaurant „Vina“ steigt mit seinem neuen Fine-Dining-Konzept direkt mit drei Hauben und 15 Punkten ein. Das „Rauch&Rebe“ im Augartenhotel darf sich über zwei Hauben freuen. Einen weiteren Erfolg verbucht das „Starcke Haus“ am Grazer Schloßberg: Das Restaurant von Manuela Roth und Milivoj Novak verbessert sich auf drei Hauben. Ebenfalls zulegen konnten unter anderem die „Gerüchteküche“ und das „Schmidhofer im Palais“. Und die Grazer Gastronomieszene bleibt in Bewegung: Im November kehrt die „Funkelburg“ von Sonja und Richard Rauch zurück. Auch Spitzenkoch Johann Schmuck ist mit einem weihnachtlichen Pop-up im Gewürzhaus „Van den Berg“ vertreten.