Ungewöhnliche Neueröffnung: Das steckt hinter dem neuen Lokal in Graz

In der Grazer Innenstadt hat ein Café eröffnet, in dem es nicht nur um Kaffee geht. Gäste können dort töpfern, malen oder Schmuck gestalten. Acht kreative Angebote stehen zur Auswahl. Ein Besuch ist ab 19 Euro möglich.

Erst einen Kaffee trinken, dann vielleicht eine Keramikschale bemalen oder ein eigenes Schmuckstück gestalten: In der Grazer Innenstadt gibt es seit Donnerstag, dem 22. Oktober, einen neuen Treffpunkt für alle, die gerne kreativ werden. Das Grazer Unternehmen artsip hat in der Jakoministraße 3–5 sein neues Craft Café eröffnet. Das Besondere daran: Statt einer klassischen Speisekarte steht ein sogenanntes Craft-Menü im Mittelpunkt. Die Gäste entscheiden selbst, womit sie sich während ihres Besuchs beschäftigen möchten.

Hinter dem Projekt stehen Jasmin Dhanani und Jürgen Neubauer

Schon Anfang Oktober berichtete 5 Minuten über das ungewöhnliche Gastro-Konzept. Nun war es tatsächlich so weit: Das Café hat am 22. Oktober offiziell seine Türen geöffnet. Hinter dem Projekt stehen Jasmin Dhanani und Jürgen Neubauer, die mit artsip bereits in der Grazer Kreativszene aktiv sind. Für ihren neuen Standort haben sie sich eine besondere Adresse ausgesucht: Das Craft Café befindet sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthofs „Zum wilden Mann“. Dort ist auf rund 300 Quadratmetern ein Ort entstanden, der Café, Atelier und gemütlichen Aufenthaltsraum miteinander verbinden soll.

©artsip Hinter dem Projekt stehen Jasmin Dhanani und Jürgen Neubauer.

Acht kreative Angebote stehen zur Auswahl

Wer das neue Lokal besucht, muss kein künstlerisches Talent mitbringen. Die Idee ist vielmehr, einfach etwas auszuprobieren. Dafür stehen acht verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Töpfern, Keramik bemalen, Linolschnitt, Makramee, Perlenschmuck gestalten, Aquarellmalerei, Vintage-Keramik bemalen und Badesalz herstellen. Die Gäste wählen eine sogenannte Craft-Box aus, in der sich die benötigten Materialien und eine Anleitung befinden. Die Preise beginnen bei 19 Euro. Ob man dabei alleine arbeitet, gemeinsam mit Freunden kreativ wird oder einen besonderen Nachmittag zu zweit verbringen möchte, bleibt jedem selbst überlassen.

©Sandra Zweytik/artsip Wer das neue Lokal besucht, muss kein künstlerisches Talent mitbringen. Die Idee ist vielmehr, einfach etwas auszuprobieren.

Zwei Stunden Zeit zum Abschalten

Anders als bei einem klassischen Kreativworkshop gibt es im Craft Café keine festgelegte gemeinsame Aufgabe. Stattdessen reservieren Besucher einen Tisch für einen Zeitraum von zwei Stunden und beschäftigen sich in ihrem eigenen Tempo mit dem ausgewählten Projekt. Das Konzept soll vor allem Menschen ansprechen, die nach der Arbeit eine Pause vom Alltag suchen oder ihre Freizeit einmal anders verbringen möchten. „Bisher musste man dafür einen Workshop buchen und zu einem fixen Termin irgendwo hinkommen. Mit dem Craft Café geben wir dieser Idee endlich ein Zuhause“, erklärt Jasmin Dhanani, Mitgründerin und Geschäftsführerin von artsip. Der Fokus liegt dabei nicht auf einem perfekten Ergebnis. Vielmehr sollen das kreative Arbeiten und die gemeinsame Zeit im Vordergrund stehen.

©Sandra Zweytik/artsip Zahlreiche Besucher bei der Eröffnung in der Jakominstraße in Graz.

Auch für die Weihnachtszeit interessant

Mit der Eröffnung im Herbst kommt das neue Angebot auch rechtzeitig für die bevorstehende Weihnachtszeit. Wer persönliche Geschenke gestalten möchte, kann im Café beispielsweise Keramik bemalen, Schmuck herstellen oder eigene kleine Kreationen anfertigen. Das Unternehmen möchte damit eine Alternative zu klassischen Freizeitangeboten schaffen. Auch Kaffee gehört zum Konzept, steht allerdings nicht im Mittelpunkt des Besuchs.

Wann hat das neue Café geöffnet?

Das artsip Craft Café befindet sich in der Jakoministraße 3–5 in Graz. Geöffnet ist von Dienstag bis Freitag jeweils von 16 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 20 Uhr. Am Sonntag und Montag bleibt das Café geschlossen. Die Reservierung erfolgt online über die Website von artsip. Dort können Interessierte bereits vorab ihre gewünschte Craft-Box auswählen. Die Preise starten bei 19 Euro, die Tischreservierung gilt für zwei Stunden.