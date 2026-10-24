Mysteriöse Zettel in New York: Dahinter steckt eine Grazer Band

Eine Telefonnummer, ein paar rätselhafte Worte und Hunderte Plakate: Eine Grazer Band macht mit einer ungewöhnlichen Aktion international auf sich aufmerksam. Wer die Nummer wählt, erlebt eine musikalische Überraschung.

Was haben Graz, New York, Los Angeles und Amsterdam gemeinsam? Seit Kurzem hängen in diesen Städten Zettel, die auf den ersten Blick wie eine ungewöhnliche Kontaktanzeige wirken. Darauf zu lesen: „Wanted – call me tonight“. Dazu gibt es eine österreichische Telefonnummer und einen QR-Code. Wer dahinter eine private Nachricht vermutet, liegt allerdings falsch. Die Aktion stammt von einer Band mit Grazer Wurzeln, die für ihre erste Single einen besonderen Weg gewählt hat.

487 Plakate in mehreren Ländern

Hinter den auffälligen Zetteln steckt die Post-Hardcore-Band Cursed and Calling. Statt ihre neue Musik ausschließlich über soziale Medien zu bewerben, haben die Musiker auf eine klassische Methode gesetzt: Plakate auf der Straße. Insgesamt 487 Stück wurden nach Angaben der Band verteilt. Sie hängen unter anderem in Graz, Weiz, Berlin, Amsterdam, New York und Los Angeles. Das Besondere daran: Die Zettel führen nicht einfach zu einer gewöhnlichen Werbeseite. Wer die angegebene Telefonnummer anruft, kann sich über eine automatische Ansage den neuen Song „Wanted“ anhören. Die Aktion passt damit auch zum Bandnamen. Schließlich bedeutet „Calling“ auf Deutsch unter anderem „Anrufen“.

Von Graz aus um die Welt

Dass die Plakate an so unterschiedlichen Orten aufgetaucht sind, hängt mit der internationalen Zusammensetzung der Band zusammen. Gitarrist Fabian stammt aus Berlin und lebt mittlerweile in Gleisdorf. Miklos kommt ursprünglich aus Ungarn, Ehren aus Malta und Chris aus Österreich. Die drei Letztgenannten wohnen in Graz, wo sich auch der Proberaum der Band befindet. Bei der Verteilung der Plakate konnten die Musiker auf Kontakte und Freunde im Ausland zurückgreifen. Auf ihrer Website haben sie die einzelnen Standorte samt Fotos dokumentiert. Auch musikalisch hat sich die Gruppe Unterstützung geholt: Produziert wurden die von Fabian geschriebenen Songs von Kurt Ebelhäuser, der bereits mit Bands wie Blackmail, Donots und Pascow gearbeitet hat.

Neues Lied und ein Computerspiel

Am Freitag, dem 23. Oktober, erschien mit „Wanted“ die erste Single von Cursed and Calling. Gleichzeitig wurde ein Musikvideo veröffentlicht. Dabei bleibt es allerdings nicht. Vier weitere Songs sollen folgen, bevor im April das erste Album erscheint. Zusätzlich haben sich die Musiker eine weitere Aktion überlegt: Auf ihrer Website gibt es ein Computerspiel im Retro-Stil. Wer besonders gut abschneidet, kann sich einen Platz im Abspann des Musikvideos sichern. Die besten 50 Spielerinnen und Spieler sollen dort namentlich erwähnt werden.

Auch eine zweite Grazer Band macht auf sich aufmerksam

Während Cursed and Calling mit einer internationalen Plakataktion für Aufmerksamkeit sorgen, hat eine andere Grazer Band einen geschichtsträchtigen Ort zum Mittelpunkt ihrer neuen Musik gemacht. Pandoras Kleine Schwester widmet sich in ihrer aktuellen Single „Semmering“ der bekannten Region an der Grenze zwischen der Steiermark und Niederösterreich. Für das dazugehörige Musikvideo wurde ein besonderer Drehort ausgewählt: das historische Südbahnhotel am Semmering. Das einstige Grandhotel bildet mit seiner Atmosphäre die Kulisse für den melancholischen Song.

Neues Album im Grazer Kino vorgestellt

Die Band präsentierte ihr neues Album „Lass die Liebe brennen“ bereits am vergangenen Samstag im Grazer Rechbauerkino. Neben der Platte wurden dort auch die neue Single und drei Musikvideos gezeigt. Am Freitag, dem 23. Oktober, stand außerdem ein gemeinsames Release-Konzert mit der Rockband Evon Rose im Grazer Orpheum auf dem Programm. Wer Pandoras Kleine Schwester live erleben möchte, hat dazu bald wieder Gelegenheit: Am 21. November tritt die Band im Postmuseum im Kammerhof in Eisenerz auf.