Flucht aus Bordell in Graz: Mann (28) sprang aus dem Fenster

Ein Besuch in einem Laufhaus hat für einen 28-jährigen Steirer ein juristisches Nachspiel gehabt. Was mit einer vereinbarten Dienstleistung begann, endete mit einem Polizeieinsatz, einem Sprung aus dem Fenster und schließlich einem Prozess am Grazer Straflandesgericht. Dort musste sich der Mann wegen mehrerer Vorwürfe verantworten. Besonders schwer wog der Verdacht, er habe einer Sexarbeiterin 2000 Euro geraubt. Doch genau dieser Vorwurf ließ sich vor Gericht nicht nachweisen.

500 Euro vereinbart, doch die Zahlung blieb aus

Ausgangspunkt war ein Besuch des 28-Jährigen bei einer Sexarbeiterin. Laut ihrer Aussage waren für zwei Stunden Dienstleistungen 500 Euro vereinbart worden. Der Mann wollte den Betrag per Sofortüberweisung auf ein spanisches Bankkonto bezahlen. Das Geld kam allerdings nicht an. Wie Staatsanwältin Gerhild Rausch-Gharibeh im Prozess erklärte, wurde die Überweisung storniert. Der Grund: Auf dem Konto des Angeklagten befand sich nicht genügend Geld, zudem verfügte er über keinen Überziehungsrahmen. Der 28-Jährige erklärte vor Gericht, er habe nicht gewusst, dass sein Konto nicht ausreichend gedeckt sei. Er habe sich finanziell überschätzt.

Streit um Handy und 2000 Euro

Nach der ausgebliebenen Zahlung kam es zwischen dem Mann und der Sexarbeiterin zu einer Auseinandersetzung. Die Frau erhob dabei einen schwerwiegenden Vorwurf: Der 28-Jährige soll die Situation genutzt haben, um ihr 2000 Euro wegzunehmen. Der Angeklagte bestritt das. Zu der Rangelei sei es gekommen, weil die Frau sein Mobiltelefon an sich genommen habe. Geld habe er keines gestohlen. Die Polizei wurde verständigt. Der Mann hatte das Laufhaus zunächst verlassen, kehrte aber später zurück, um seine dort zurückgelassene Kleidung abzuholen.

Als die Polizei kam, sprang er aus dem Fenster

Bei seiner Rückkehr traf der 28-Jährige auf die alarmierten Polizisten. Anstatt sich den Beamten zu stellen, versuchte er zu flüchten. Dafür wählte er einen ungewöhnlichen Weg: Er sprang aus einem Fenster des Laufhauses. Auf seiner Flucht beschädigte er außerdem einen Gartenzaun. Vor Gericht wollte Richter Hanspeter Draxler wissen, weshalb der Angeklagte geflüchtet sei, wenn er tatsächlich kein Geld gestohlen habe. Der Steirer erklärte sein Verhalten mit Panik. „Ich hatte Paranoia und sprang deshalb aus dem Fenster.“

Gericht spricht Mann vom Raubvorwurf frei

Am Grazer Straflandesgericht musste sich der 28-Jährige schließlich wegen Betrugs, räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Hanspeter Draxler kam allerdings nicht bei allen Anklagepunkten zu einem Schuldspruch. Wegen Betrugs und Sachbeschädigung wurde der Mann schuldig gesprochen. Das Gericht ging davon aus, dass ihm bereits bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen bewusst gewesen sei, dass er diese nicht bezahlen könne. Anders fiel die Entscheidung hinsichtlich der angeblich verschwundenen 2000 Euro aus. Für den Vorwurf des räuberischen Diebstahls und die angeklagte Körperverletzung sah das Gericht keine ausreichenden Beweise. In beiden Punkten wurde der Steirer freigesprochen. Am Ende verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 720 Euro. Den Schaden am Gartenzaun hatte der 28-Jährige nach eigenen Angaben bereits wiedergutgemacht. Der Angeklagte nahm das Urteil an.