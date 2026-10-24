Nachtarbeiten in Graz: Das müssen Autofahrer und Öffi-Nutzer wissen

In Graz wird kommende Woche auch nachts gearbeitet. Von 26. bis 30. Oktober stehen weitere Bauarbeiten für den Ausbau der Linie 1 an. Autofahrer müssen Umleitungen beachten. Auch für Fahrgäste gelten weiterhin Änderungen.

Von Montag, dem 26. Oktober, bis Freitag, dem 30. Oktober 2026, sind weitere Bauarbeiten für den zweigleisigen Ausbau der Linie 1 bei der Grazer Hilmteichstraße vorgesehen. Laut Stadt Graz wird dabei auch in der Nacht gearbeitet. Für Autofahrer und Fahrgäste gibt es deshalb einige wichtige Verkehrsregelungen zu beachten.

Hilmteichstraße bleibt teilweise Einbahn

Besonders betroffen ist die Hilmteichstraße. Sie wird nördlich der Hilmgasse weiterhin als Einbahn in Richtung Norden geführt. Das bedeutet: Wer vom Bereich des LKH kommt, kann nur in Richtung Norden weiterfahren. Eine Einfahrt in die Hilmgasse ist nicht möglich. Auch die Verbindung zur Schubertstraße im Kreuzungsbereich Hilmgasse bleibt gesperrt. Die Mariatroster Straße ist hingegen weiterhin in beide Richtungen befahrbar. Allerdings können Autofahrer von dort nicht stadteinwärts in die Hilmteichstraße abbiegen.

Linie 1 fährt weiterhin eine andere Strecke

Auch für Fahrgäste der Grazer Linien bleibt der Baustellenbetrieb spürbar. Die Straßenbahnlinie 1 wird ab der Haltestelle Reiterkaserne über die Strecke der Linie 7 bis zur Endstation LKH Med Uni/Klinikum Nord geführt. Für den betroffenen Abschnitt steht die Ersatzbuslinie E1 zur Verfügung. Diese fährt vom Hilmteich bis zur Reiterkaserne, wo Fahrgäste auf die Linien 1, 7 und 17 umsteigen können. Wer mit den Buslinien 41 oder 58 unterwegs ist, sollte ebenfalls aufpassen. Die reguläre Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ wird für diese Linien aufgelassen.

Stattdessen gelten folgende Ersatzhaltestellen: Linie 58 Richtung Hauptbahnhof sowie E1 und N1 Richtung Mariatrost: vor dem Hilmteichschlössel

Linie 41 Richtung Dürrgrabenweg: beim Botanischen Garten in der Schubertstraße

Warum wird in der Hilmteichstraße gebaut?

Hinter den Arbeiten steckt ein größeres Verkehrsprojekt. Seit dem 4. Mai 2026 wird die Straßenbahnlinie 1 in mehreren Etappen zweigleisig ausgebaut. Ziel ist es, die öffentliche Verkehrsanbindung in Richtung Mariatrost langfristig zu verbessern. Durch die zusätzlichen Gleise sollen künftig Intervalle von bis zu sechs Minuten möglich werden. Der erste Bauabschnitt betrifft die südliche Hilmteichstraße und ist für den Zeitraum von Mai bis November 2026 vorgesehen. Weitere Abschnitte wurden im Sommer begonnen.